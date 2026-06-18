Тухел показа невъздържания си нрав и влязал в конфликт с играч на Англия още по време на мача

Тимът на Англия започна с победа с 4:2 срещу Хърватия кампанията си на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, но успехът на “трите лъва” не дойде никак лесно. Островитяните на два пъти повеждаха през първото полувреме и на два пъти допускаха изравнявания, за да стигнат до трите точки с попадения след почивката. Хари Кейн откри от дузпа, която трябваше да пребива, след като пропусна първото изпълнение. Именно той добави втори гол, след като Батурина бе изравнил за “ватрените” с великолепно изпълнение. Петър Муса изравни отново, но Джуд Белингам и Маркъс Рашфорд донесоха успеха. “Дейли Мейл” пък съобщава, че мениджърът на тима Томас Тухел е влязъл разгорещена дискусия с вратаря на тима Джордан Пикфорд.

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Германецът остро е критикувал стража за играта му при изнасянето на топката от наказателното поле, а играчът никак не е спестил реакцията си и е отговорил остро. Ситуацията не е била показана от камерите по време на двубоя, но репортер на телевизия “Фокс” е съобщил по време на срещата. Тухел цялостно е изглеждал доста недоволен от представянето на своя тим през първата част и нееднократно е имал емоционални реакции при определени отигравания.

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Асистентът на германеца, Антъни Бари, също е бил доста критичен при интервюто си пред една от английските телевизии.

“Мисля, че в началото футболистите бяха много нервни. Може би това е очаквано за първия мач на Световно първенство и трябва да се приеме. Оттам нататък взехме някои грешни решения. Отигравахме дълги топки, когато трябваше да играем къси, както и обратното. Не се възползвахме от празните пространства на противника и поради това не се възползвахме от шансовете си да покажем скорост. Помислихме, че дузпата ще свали напрежението и ще даде възможност да покажем играта си, но не стана така. След това допуснахме изравняване в последните секунди на първото полувреме”, недоволен бе Бари на почивката.

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Снимки: Imago