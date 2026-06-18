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Канада отказа виза и на титулярен нападател на Кот д'Ивоар, той най-вероятно "гори" за мача с Германия

  • 18 юни 2026 | 15:11
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Кот д'Ивоар ще бъде без един от важните си футболисти в мача срещу Германия на Световното първенство. В събота в Торонто „слоновете“ ще трябва да се справят без своя нападател Ели Уаи.

Причината е, че на 23-годишния играч на Айнтрахт (Франкфурт), който бе под наем в Ница през миналия сезон, е отказано влизане в Канада заради обвинения в манипулиране на мачове.

В четвъртък футболната федерация на Кот д'Ивоар (FIF) обяви отсъствието на своя играч. „Необходимите административни разрешения за влизането му в Канада не можаха да бъдат получени към настоящия момент“, се казва в съобщението. Уаи ще остане в САЩ, където ще изчака завръщането на отбора. Нападателят беше титуляр при победата с 1:0 над Еквадор.

Срещу Уаи бяха повдигнати обвинения в манипулиране на мачове. Изданието „The Athletic“ съобщи, че през май той е бил задържан за кратко във Франция по подозрение в „организирана измама, организирана корупция в спорта, боравене с приходи от престъпна дейност и пране на пари“. Това беше потвърдено от прокуратурата в Марсилия, която уточни: „Въпросният играч беше освободен след разпит в полицейския арест. Разследването продължава.“

Подозрението към Уаи е свързан с мач от френската първа лига на 17 май. Той е заподозрян, че умишлено си е изкарал жълт картон в двубоя срещу Метц. Френската футболна лига съобщи, че е получила сигнали за нетипична активност при международни спортни залози, свързани с мача. Необичайно голям брой залози са били направени за това Уаи да получи официално предупреждение. Лигата е сезирала френските съдебни власти.

Федерацията на Кот д'Ивоар отбеляза, че е запозната с докладите, но същевременно подчерта: „В този особено деликатен момент Федерацията зразява пълната си подкрепа към играча и потвърждава доверието си в него. Ели Уаи остава важна част от националния отбор на Кот д'Ивоар.“

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Футболистът отскоро е национал, като дотук има 3 мача за африканския тим. Уаи вкара 10. гола за Ница през изминалия сезон, включително и в решителния бараж за оцеляване срещу Сент Етиен (4:1), където се разписа на два пъти. Това пък е нов подобен случай, след като Канада отказа виза и на халфа на Гана Томас Партей, който е разследван за изнасилвания.

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Снимки: Imago

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