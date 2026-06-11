Феновете на Кот д'Ивоар не получиха визи за САЩ

Отборът на Кот д'Ивоар ще играе мачовете на Световното първенство без фенове от страната си, които не могат да получат американски визи, се оплака пред АФП президентът на националния комитет на привържениците в африканската страна. Стриктната анти-миграционна политика на Доналд Тръмп създаде проблеми на много страни, членове на някои отбори, както и сомалийския съдия Омар Артан, на когото му бе отказан достъп до страната, въпреки че има редовна виза.

"Феновете се отказаха от пътуването, тъй като американската държава не иска да види привърженици от някои страни, сред които и Кот д'Ивоар, на територията си. САЩ бяха ясни с нас, като обявиха, че не искат феновете си", каза президентът Жулиен Куадио Адонис.

Faute de visa, les supporters ne viendront pas de Côte d'Ivoire pour supporter leur sélection aux États-Unis > https://t.co/7dj503Klbo pic.twitter.com/KQnQHXrup5 — L'Équipe (@lequipe) June 11, 2026

"Тази ситуация ни носи болка, тъй като ни лишава от правото да подкрепяме отбора. Можеше да представим културата си, страстта да подкрепяме не трибуните", съжали той. Само няколко официални лица от страната ще присъстват на мачовете. В Кот д'Ивоар се надяваха да пътуват поне 500 привърженици.

Тимът на Кот д'Ивоар играе два от трите си мача в групата в САЩ - на 15 юни срещу Еквадор във Филаделфия и на 25 юни с Кюрасао в същия град. На 20 юни отборът играе срещу Германия в Торонто. ще играе мачовете на Световното първенство без фенове от страната си, които не могат да получат американски визи, се оплака пред АФП президентът на националния комитет на привържениците в африканската страна.

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Снимки: Gettyimages