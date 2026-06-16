Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Гана
  3. Гана поиска от Канада да преразгледа заявката за виза на Томас Партей

Гана поиска от Канада да преразгледа заявката за виза на Томас Партей

  • 16 юни 2026 | 16:51
  • 347
  • 1

Правителството на Гана поиска от Канада да преразгледа отказа си да издаде виза на полузащитника Томас Партей преди участието на страната на Световното първенство по футбол, като случаят ще бъде разгледан в съда, съобщава BBC.

33-годишният халф ще пропусне откриващия двубой на "Черните звезди" срещу Панама утре, след като не беше разрешено да влезе на територията на Канада. Проблемите с визата на Партей произхождат от текущи наказателни производства срещу играча във Великобритания.

Правителството на африканската страна, което обяви решението за "изключително несправедливо", иска да Партей да получи възможност да влезе в Канада за продължителността на мача. Изслушването ще бъде днес от 9:00 часа местно време (16:00 часа българско време) в канадската столица Отава. Двубоят на Гана срещу Панама в група L е само 34 часа по-късно.

От Гана също така са поискали канадските имиграционни служби да позволят на Томас Партей да подаде ново заявление за виза. Халфът на Виляреал пледира невинен по седем обвинения за изнасилване и едно за сексуално посегателство от четири различни жени между 2020 и 2022 година, като догодина ще трябва да се изправи пред съда.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

  • 16 юни 2026 | 15:17
  • 10650
  • 3
Дино Топмьолер официално е новият треньор на Ланс

Дино Топмьолер официално е новият треньор на Ланс

  • 16 юни 2026 | 14:40
  • 601
  • 0
Роналдо разкритикува тактиката на Анчелоти

Роналдо разкритикува тактиката на Анчелоти

  • 16 юни 2026 | 14:32
  • 3051
  • 5
Нова Зеландия загуби халф ден преди първия мач

Нова Зеландия загуби халф ден преди първия мач

  • 16 юни 2026 | 14:30
  • 295
  • 0
Коловати: Инфантино трябва да се срамува

Коловати: Инфантино трябва да се срамува

  • 16 юни 2026 | 14:30
  • 2499
  • 0
ФИФА се произнесе за съдията, обвинен, че е направил расистки символ

ФИФА се произнесе за съдията, обвинен, че е направил расистки символ

  • 16 юни 2026 | 14:14
  • 1044
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

  • 16 юни 2026 | 17:15
  • 12901
  • 16
Григор Димитров сложи край на серията от загуби с победа на старта в Дъблин

Григор Димитров сложи край на серията от загуби с победа на старта в Дъблин

  • 16 юни 2026 | 17:28
  • 11133
  • 8
Янев обяви основната задача на ЦСКА в Австрия

Янев обяви основната задача на ЦСКА в Австрия

  • 16 юни 2026 | 06:09
  • 26173
  • 71
Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

  • 16 юни 2026 | 15:17
  • 10650
  • 3
Аржентина и устремилият се към нови рекорди Меси започват защитата на световната титла срещу Алжир

Аржентина и устремилият се към нови рекорди Меси започват защитата на световната титла срещу Алжир

  • 16 юни 2026 | 16:56
  • 1485
  • 0
Григор Димитров получи "уайлд кард" за "Уимбълдън"

Григор Димитров получи "уайлд кард" за "Уимбълдън"

  • 16 юни 2026 | 14:03
  • 7222
  • 12