Гана поиска от Канада да преразгледа заявката за виза на Томас Партей

Правителството на Гана поиска от Канада да преразгледа отказа си да издаде виза на полузащитника Томас Партей преди участието на страната на Световното първенство по футбол, като случаят ще бъде разгледан в съда, съобщава BBC.

33-годишният халф ще пропусне откриващия двубой на "Черните звезди" срещу Панама утре, след като не беше разрешено да влезе на територията на Канада. Проблемите с визата на Партей произхождат от текущи наказателни производства срещу играча във Великобритания.

An appeal over the decision to deny Ghana midfielder Thomas Partey entry to Canada for the World Cup will be heard at an Ottawa court on Tuesday.https://t.co/dmsnHa2vff — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 16, 2026

Правителството на африканската страна, което обяви решението за "изключително несправедливо", иска да Партей да получи възможност да влезе в Канада за продължителността на мача. Изслушването ще бъде днес от 9:00 часа местно време (16:00 часа българско време) в канадската столица Отава. Двубоят на Гана срещу Панама в група L е само 34 часа по-късно.

От Гана също така са поискали канадските имиграционни служби да позволят на Томас Партей да подаде ново заявление за виза. Халфът на Виляреал пледира невинен по седем обвинения за изнасилване и едно за сексуално посегателство от четири различни жени между 2020 и 2022 година, като догодина ще трябва да се изправи пред съда.

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