Германия изпревари Бразилия в класацията за най-много голове на световни първенства

Германия официално изпревари Бразилия и вече е най-резултатният отбор в историята на световните първенства. Бундестимът оглави вечната класация след разгромната победа със 7:1 над Кюрасао в първия си мач от груповата фаза на Мондиал 2026. Преди този двубой германците изоставаха с шест попадения от „селесао“, но с внушителното си представяне събраха общо 239 гола на световни финали, изпреварвайки досегашния лидер Бразилия, който остава на второ място с 238 гола.

С този категоричен успех германската машина сложи край на 12-годишно проклятие, свързано с откриващите мачове на планетарни форуми. За първи път от триумфалната 2014 г. насам Германия успява да спечели първия си двубой на Световно първенство, след като на предишните две издания допусна шокиращи загуби съответно от Мексико и Япония. Това е и първият случай от 12 години насам, в който Бундестимът бележи пет или повече гола в един мач на Мондиал – постижение, което за последно записа при историческото 7:1 срещу Бразилия по пътя към титлата.

🚨🇩🇪 Germany are now the ALL TIME TOP SCORERS at the World Cup, moving ahead of Brazil by one goal:



◉ 239 - Germany

◎ 238 - Brazil



The best of the best. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EnLdNwiTjz — Squawka (@Squawka) June 14, 2026

Статистиката показва, че подобна голова фиеста е изключителна рядкост в модерния футбол, като Германия е абсолютен хегемон по този показател. От началото на XXI век досега са регистрирани едва пет случая, в които даден отбор отбелязва 7 или повече гола в рамките на един мач от световни финали. Внушителното е, че три от тези пет двубоя са дело именно на Германия: разгромът с 8:0 срещу Саудитска Арабия през 2002 г., легендарното 7:1 срещу Бразилия през 2014 г. и настоящият голов спектакъл срещу Кюрасао.

Germany have won their opening World Cup game for the first time since 2014.



They have also scored 5+ goals in a World Cup game for the first time since the famous 7-1 vs Brazil, also in 2014.



Anyone need a reminder of how they did that year? 👀🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/h5yIgxPmy7 — Squawka (@Squawka) June 14, 2026

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Снимки: Gettyimages