Рюдигер за ролята си на Торбалан в социалните мрежи: Няма лоша реклама

Германският национал Антонио Рюдигер няма проблем с ролята си на Торбалан в социалните мрежи и смята, че всяка реклама е добра реклама. Защитникът на Реал Мадрид привлече за пореден път вниманието на широката публика с изявите си срещу Кюрасао и в последните дни бе обвиняван за агресивна игра, провокации и надменност. Той каза, че уважава критиците, но също така добави, че понякога те преувеличават. "На първо място, уважавам мнението на всеки. Извинявал съм се неколкократно в миналото. Точно в този случай нямам кой знае какво да кажа. Сериозните критики винаги са добре дошли. Трябва обаче да се запитаме дали всичко това не е за кликове в социалните мрежи. Явно моето име генерира много такива, което за мен е необяснимо. Понякога лошата реклама явно е добра реклама", каза Рюдигер.

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Германският национал е бил замесван в редица скандали в миналото както на клубно, така и на национално ниво. Той бе наказан с шест мача през 2025, след като замери съдия с предмет във финала на Купата на Испания, заради което бе критикуван и от координатора на националния отбори в Германия - Руди Фьолер. През 2022 защитникът бе обвинен в арогантност и липса на уважение в мач срещу Япония, след като направи комичен спринт към излизаща извън терена топка.

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Рюдигер загуби титулярното си място в националния отбор за сметка на Йонатан Та, но футболистът на Реал Мадрид заяви няколко пъти, че се чувства комфортно в ролята си на резерва. Германия разгроми със 7:1 Кюрасао в първия си мач, след което ще срещне Кот д'Ивоар в Група Е. Попитан дали мисли, че играчи с подобни характеристики като Серхио Рамос и Пепе са третирани по различен начин от германски футболист, Рюдигер отговори: "Не знам, честно казано. В социалните мрежи ме мислят за Торбалан. В Испания те уважават, когато даваш всичко от себе си. Имал съм много единоборства, след които са скандирали името ми. Нека оставим социалните мрежи да си бъдат социалните мрежи, а ние да останем в реалния свят".

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Снимки: Gettyimages