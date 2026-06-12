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Световно Първенство 2026: Канада - Босна и Херцеговина
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Партей пропуска първия мач на Гана заради проблем с визата

  • 12 юни 2026 | 22:48
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Халфът на Гана Томас Партей няма да вземе участие в първия мач на отбора си от Световното първенство срещу Панама в сряда, след като заявлението му за виза за Канада беше отхвърлено, съобщи ФИФА в петък.

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"ФИФА може да потвърди, че играчът Томас Партей няма да може да пътува от базовия лагер на отбора на Гана в Бостън, САЩ, до Канада за първия си мач срещу Панама на 18-и юни (четвъртък), тъй като заявлението му за виза беше отхвърлено от канадското правителство“, се казва в изявление на ФИФА до Ройтерс.

ФИФА не участва в имиграционните процеси на приемащите страни, включително издаването на визи.

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На Партей му е отказано влизана в Канада заради обвинения в изнасилване на жена във Великобритания, по което ще бъде съден през 2027 г. Той ще може да играе в следващите два мача на тима си - срещу Англия в Бостън и срещу Хърватия във Филаделфия, тъй като има американска виза.

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Всички мачове от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате в реално време с картина на bnt.sportal.bg.

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