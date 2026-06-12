Партей пропуска първия мач на Гана заради проблем с визата

Халфът на Гана Томас Партей няма да вземе участие в първия мач на отбора си от Световното първенство срещу Панама в сряда, след като заявлението му за виза за Канада беше отхвърлено, съобщи ФИФА в петък.

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"ФИФА може да потвърди, че играчът Томас Партей няма да може да пътува от базовия лагер на отбора на Гана в Бостън, САЩ, до Канада за първия си мач срещу Панама на 18-и юни (четвъртък), тъй като заявлението му за виза беше отхвърлено от канадското правителство“, се казва в изявление на ФИФА до Ройтерс.

FIFA have confirmed that Ghana midfielder Thomas Partey will be unable to play in Ghana's opening game against Panama in Toronto next Wednesday because the Canadian government have decided not to issue him with a visa. pic.twitter.com/i1mQc4cGS3 — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 12, 2026

ФИФА не участва в имиграционните процеси на приемащите страни, включително издаването на визи.

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На Партей му е отказано влизана в Канада заради обвинения в изнасилване на жена във Великобритания, по което ще бъде съден през 2027 г. Той ще може да играе в следващите два мача на тима си - срещу Англия в Бостън и срещу Хърватия във Филаделфия, тъй като има американска виза.

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