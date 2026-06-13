Правителството на Гана с официална позиция в подкрепа на Томас Партей след отказаната виза

Правителството на Гана излезе с официална позиция, след като на Томас Партей беше отказано влизане в Канада преди Световното първенство. Халфът е изправен пред съдебен процес във Великобритания, след като се обяви за невинен по седем обвинения в изнасилване и едно в сексуално посегателство. Делото обаче ще започне едва догодина, което позволи на националния селекционер да включи футболиста в състава за Мондиала.

В изявлението си ганайските власти определиха решението на Канада като „изключително несправедливо“ и изразиха „сериозни резерви“ към мотивите за отказа на визата.

Партей пропуска първия мач на Гана заради проблем с визата

„Правителството на Гана потвърждава основния правен принцип на презумпцията за невиновност – крайъгълен камък на справедливия процес в демократичните общества. Като зачита суверенното право на Канада да прилага своите имиграционни закони, Гана счита, че позоваването на недоказани обвинения при липса на съдебно решение повдига фундаментални въпроси за справедливост и пропорционалност“, се казва още в позицията.

От Аккра подчертаха, че обвиненията срещу Партей все още не са довели до присъда или съдебно установяване на вина. Бившият полузащитник на Арсенал ще може да бъде част от състава на “черните звезди” за останалите два двубоя от груповата фаза - срещу Англия в Бостън и срещу Хърватия във Филаделфия, тъй като има американска виза.

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Снимки: Gettyimages