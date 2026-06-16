Йоги Льов предупреди Германия: Не трябва да се чувстваме в рая, Кюрасао е може би най-слабият отбор на Мондиала

Наставникът, който изведе Германия до четвъртата световна титла на Мондиал 2014 - Йоахим Льов, похвали играта на Бундестима при погрома над Кюрасао със 7:1. Същевременно 66-годишният специалист предупреди сънародниците си да не се главозамайват от голямата победа.

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Льов беше гост в TikTok предаването на живо „Kroos & Kroos: Световното под лупа“ на братята Тони и Феликс Кроос. Той похвали Бундестима: „След Евро 2024 имам чувството, че отборът е постигнал добро развитие, особено в игрово отношение. В годините преди това може би не беше така.

Löw hält die DFB-Elf noch nicht für titelreif



Ex-Bundestrainer Joachim Löw hat sich zum WM-Auftakt des DFB-Teams gegen Curacao geäußert. Die Mannschaft sehe er auf einem guten Weg, für den großen Coup brauche es aber...https://t.co/LLBYOOPzZs — kicker Fussball News Feed (@kickDE) June 16, 2026

Отново излъчваме повече доминантност, а не само реактивност. Идеята за игра като цяло ми харесва. Това се видя в четвъртфиналния мач срещу Испания в Щутгарт по време на Европейското. Отборът отново е на едно ниво с тимовете, които в крайна сметка могат да спечелят титла.“

Той направи и сравнения с миналото: „Преди в Германия често се случваше, когато нещата не вървяха добре, винаги да има рефлекс: отново ни трябват германските добродетели, повече борба, повече нагласа. Но ако искаш да се бориш за титли, ако искаш да печелиш в Шампионската лига, на Европейско или Световно първенство, последните четири или шест отбора са на най-високо футболно ниво. А ние не бяхме там няколко години. а виждам развитие в нашия отбор. И това ми харесва. Отново повече иновации, повече смелост, по-добри комбинации в атака.“

Въпреки това Льов предупреждава след победата над аутсайдера Кюрасао: „В никакъв случай не трябва да се чувстваме в рая, защото сме ги победили. Това вероятно беше най-лесният противник на цялото Световно първенство. Този отбор, разбира се, няма нужното ниво. Но комбинациите бяха добри. Това вече е добро начало на такъв турнир.“

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