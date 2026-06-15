Кот д'Ивоар сложи край на няколко проклятия

Кот д'Ивоар сътвори история на Световното първенство, след като започна участието си с драматична победа с 1:0 над Еквадор във Филаделфия. Късният гол на Амад Диало в 89-ата минута не само донесе трите ценни точки за „слоновете“, но и счупи няколко дългогодишни статистически проклятия на африканския състав на най-голямата футболна сцена.

Двубоят сложи край на историческия южноамерикански кошмар за Кот д'Ивоар, тъй като това е първата им победа срещу отбор от Южна Америка на световни финали. До момента африканската нация имаше три срещи срещу представители на КОНМЕБОЛ в груповите фази и бе записала три поредни поражения – 1:2 от Аржентина през 2006 г., 1:3 от Бразилия през 2010 г. и 1:2 от Колумбия през 2014 г.

В същото време селекцията на Емерс Фае удължи и своята рекордна голова серия, като вече има отбелязан гол в 6 поредни мача на Световно първенство. Това официално е най-дългата им поредица с поне едно попадение в историята на турнира, откакто се събира статистика в този съвременен формат от 1965/1966 година насам.

🇨🇮 Cote d’Ivoire end 🇪🇨 Ecuador's 19-match, longest-ever, unbeaten run which started in September 2024. pic.twitter.com/K5OY20pJ9j — Gary Al-Smith (@garyalsmith) June 15, 2026

Успехът на Кот д'Ивоар счупи и бруталната поредица на Еквадор от 19 поредни мача без загуба във всички турнири. Африканският състав извади и сериозен доза късмет, тъй като южноамериканците удариха греда цели три пъти по време на срещата.

С този късен триумф Кот д'Ивоар стана едва вторият африкански отбор в историята, който печели мач на Световно първенство с гол в 89-ата минута или по-късно в редовното време, повтаряйки подвига на Камерун срещу Бразилия през 2022 г. За „слоновете“, които пропуснаха последните две издания на Мондиала, това е първи успех на планетарен форум от точно 12 години насам, когато за последно надделяха над Япония през юни 2014 г.

12 ANS D'ATTENTE ET LA CÔTE D'IVOIRE RETROUVE LA VICTOIRE EN COUPE DU MONDE !! 🥳🥳🇨🇮



AMAD DIALLO DELIVRE TOUT UN PEUPLE À LA 90ÈME MINUTE. 😍



AU MENTAL. 😤😤 pic.twitter.com/UVJW4epM2I — BeFootball (@_BeFootball) June 15, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages