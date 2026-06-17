Томас Партей загуби обжалването и няма да играе срещу Панама

Полузащитникът на националния отбор на Гана Томас Партей загуби обжалването си срещу отказа на Канада да му издаде виза. Това означава, че той няма да може да вземе участие в мача от груповата фаза на Световно първенство срещу Панама.

Изслушването по делото на 33-годишния футболист се проведе в Отава. Федералният съд на Канада отхвърли жалбата, подадена от правителството на Гана.

„Решението за отказ на влизане е сурово и изключително несправедливо“, заявиха по-рано представители на ганската страна.

An appeal to overturn Thomas Partey’s ban from entering Canada has been dismissed and he will play no part in Ghana’s 2026 World Cup opener on Wednesday.



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В резултат на това Партей няма да може да излезе на терена в двубоя срещу Панама, който ще се играе на 17 юни в Торонто.

Проблемите с визата на футболиста възникнаха заради наказателно преследване срещу него във Великобритания. Партей не се призна за виновен по седем обвинения в изнасилване и едно в сексуално насилие, отнасящи се за четири жени в периода между 2020 и 2022 г.

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Снимки: Gettyimages