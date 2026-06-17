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Томас Партей загуби обжалването и няма да играе срещу Панама

  • 17 юни 2026 | 00:20
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Полузащитникът на националния отбор на Гана Томас Партей загуби обжалването си срещу отказа на Канада да му издаде виза. Това означава, че той няма да може да вземе участие в мача от груповата фаза на Световно първенство срещу Панама.

Изслушването по делото на 33-годишния футболист се проведе в Отава. Федералният съд на Канада отхвърли жалбата, подадена от правителството на Гана.

„Решението за отказ на влизане е сурово и изключително несправедливо“, заявиха по-рано представители на ганската страна.

В резултат на това Партей няма да може да излезе на терена в двубоя срещу Панама, който ще се играе на 17 юни в Торонто.

Проблемите с визата на футболиста възникнаха заради наказателно преследване срещу него във Великобритания. Партей не се призна за виновен по седем обвинения в изнасилване и едно в сексуално насилие, отнасящи се за четири жени в периода между 2020 и 2022 г.

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Снимки: Gettyimages

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