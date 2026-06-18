Томас Мюлер призова за по-скромни очаквания към Германия

Бившият национал на Германия Томас Мюлер призова обществеността в страната да има малко по-скромни очаквания към шансовете на отбора да спечели титлата на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

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„Разбира се, като футболна нация, ние, в Германия, имаме определени очаквания. Но не можете да очаквате отборът да се стреми към титлата от началото до края. Но в Германия, когато хората говорят за Световно първенство, това често е общият тон и основното очакване“, каза световният шампион от 2014-а по време на събитие в Германския дом на футбола в Ню Йорк.

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„Мисля, че първо трябва да си дадем шанс да стигнем до фазата на елиминациите, а също и да оценим представянето си, не само резултата. Трябва да говорим по-малко за финала и повече за факта, че има път, който трябва да преминем, и ще се справим с това заедно. Най-важното обаче е, че Германия е в позиция да победи всеки противник. Ако трябва да сравня, бих казал, че сме по-скоро в режим от 2010-а, където сме много, много силни претенденти“, подчерта Мюлер. Тогава Германия завърши трета на Мондиала.

Сега Бундестимът започна кампанията си с победа със 7:1 срещу аутсайдера Кюрасао, а следващият мач на отбора ще бъде срещу Кот д'Ивоар в събота. От друга страна, 36-годишният ветеран се оттегли от националния отбор след Евро 2024. Миналата година той напусна Байерн (Мюнхен), където имаше блестяща кариера, и се присъедини към Ванкувър Уайткапс.

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Снимки: Gettyimages