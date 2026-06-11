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Гилберто Мора счупи 96-годишен рекорд

  • 11 юни 2026 | 23:59
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Гилберто Мора пренаписа футболната история на Мексико, превръщайки се в най-младия играч на страната, стъпвал някога на Световно първенство. Появата на суперталанта в игра не просто ознаменува нов етап в неговата кариера, но и срина един от най-дългогодишните и непокътнати рекорди в местния футбол.

На точна възраст от 17 години и 240 дни, тийнейджърът влезе като резерва в 66-ата минута на мястото на Алваро Фидалго по време на мача от груповата фаза срещу ЮАР. Само минута след появата му на терена Мексико удвои преднината си.

Досега рекордът се държеше от легендарния бранител Мануел Росас, чието постижение изглеждаше напълно недосегаемо в продължение на точно 96 години. Известният с прозвището си "Ел Чакетас" защитник записва своя исторически дебют на едва 18 години и 88 дни по време на първото в историята Световно първенство в Уругвай през далечната 1930 година.

Росас остава в аналите като една от най-колоритните фигури на романтичния футбол, бидейки първият играч с гол от дузпа, автор на първия автогол на Мондиали, както и вторият най-млад голмайстор в историята на турнира след Пеле. Свалянето на подобна митична фигура от върха подчертава мащаба на това, което Хилберто Мора сътвори на терена.

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