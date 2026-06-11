Гилберто Мора счупи 96-годишен рекорд

Гилберто Мора пренаписа футболната история на Мексико, превръщайки се в най-младия играч на страната, стъпвал някога на Световно първенство. Появата на суперталанта в игра не просто ознаменува нов етап в неговата кариера, но и срина един от най-дългогодишните и непокътнати рекорди в местния футбол.

На точна възраст от 17 години и 240 дни, тийнейджърът влезе като резерва в 66-ата минута на мястото на Алваро Фидалго по време на мача от груповата фаза срещу ЮАР. Само минута след появата му на терена Мексико удвои преднината си.

🚨🇲🇽 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Gilberto Mora (17) makes HISTORY. He is now the youngest ever Mexico player at a World Cup. 💎✅ pic.twitter.com/xaL8LBLlfP — EuroFoot (@eurofootcom) June 11, 2026

Досега рекордът се държеше от легендарния бранител Мануел Росас, чието постижение изглеждаше напълно недосегаемо в продължение на точно 96 години. Известният с прозвището си "Ел Чакетас" защитник записва своя исторически дебют на едва 18 години и 88 дни по време на първото в историята Световно първенство в Уругвай през далечната 1930 година.

🚨 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚𝗘𝗦𝗧 PLAYERS TO EVER APPEAR AT THE FIFA WORLD CUP 🌍🏆



1️⃣ Norman Whiteside 🇬🇧 (17y 41d)

2️⃣ Samuel Eto’o 🇨🇲 (17y 99d)

3️⃣ Femi Opabunmi 🇳🇬 (17y 101d)

4️⃣ Salomon Olembé 🇨🇲 (17y 185d)

5️⃣ Pelé 🇧🇷 (17y 235d) 👑

6️⃣ 𝗚𝗶𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗮 🇲🇽 (𝟭𝟳𝘆 𝟮𝟰𝟬𝗱) ⭐ pic.twitter.com/Tw0Hrd86s4 — Rising Stars XI (@RisingStarXI) June 11, 2026

Росас остава в аналите като една от най-колоритните фигури на романтичния футбол, бидейки първият играч с гол от дузпа, автор на първия автогол на Мондиали, както и вторият най-млад голмайстор в историята на турнира след Пеле. Свалянето на подобна митична фигура от върха подчертава мащаба на това, което Хилберто Мора сътвори на терена.

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