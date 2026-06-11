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Фен колабира минути преди старта на Световното

  • 11 юни 2026 | 22:16
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Фен колабира минути преди старта на Световното

Световното първенство по футбол започна с мача между Мексико и Южна Африка на стадион "Ацтека" в Мексико Сити.

Въпреки това, непосредствено преди началото на срещата, пред стадиона се е наложила спешна медицинска намеса. Според информация, появила се в социалните мрежи, на един фен му е прилошало сред събралите се привърженици.

На мястото на инцидента бързо е пристигнал екип на спешна помощ, а медицинският персонал веднага е започнал реанимация. Лекарите са извършили процедура по сърдечен масаж, за да стабилизират състоянието на човека, на когото е оказана помощ.

След оказаната първа помощ, фенът е транспортиран до най-близката болница за допълнителни прегледи и лечение. Засега няма официална информация за здравословното му състояние.

Световно първенство 2026 (групи)

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Снимки: Gettyimages

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