Стоичков от "Ацтека": Започва се! Тъжно е само, че отново България не е на мондиала

Христо Стоичков отправи своето приветствие към всички футболни фенове в началото на Мондиал 2026. Голмайсторът от СП’94 е на “Ацтека” за мача на откриването.

“Започва се! Най-големият футболен форум! За първи път три домакина! За първи път 48 отбора! Страхотна организация навсякъде и съм сигурен, че ни чака футбол от най-висока класа! Тъжно е само, че отново България не е на мондиала!”, написа Ицо.

Във видеото пък той напомни как на този стадион преди 40 години България измъкна 1:1 от действащия първенец Италия в срещата на откриването на Мондиал 1986.

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