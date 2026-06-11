Киньонес вкара третия най-бърз гол в откриващ мач на Мондиал

Нападателят на Мексико Хулиан Киньонес взриви трибуните на митичния стадион „Ацтека“, отбелязвайки първия гол на Световното първенство през 2026 г. В откриващия сблъсък срещу Република Южна Африка офанзивният футболист се възползва от груба грешка в противниковата отбрана и прати топката в мрежата в 9-ата минута. Така той стана първият футболист от КОНКАКАФ, който бележи откриващ гол на Мондиал.

Попадението се нареди сред най-ранните в историята на първите мачове от Мондиали. То е най-бързият гол в двубой по откриване от 2006 г. насам, когато Филип Лам се разписа в 6-ата минута за Германия в мача с Коста Рика. Абсолютният рекорд в тази категория обаче остава притежание на бразилеца Сесар Сампайо, който на Световното през 1998 шокира Шотландия с гол с глава след корнер още в 4-тата минута.

Въпреки експресното начало на тазгодишния турнир, абсолютният рекорд за най-бърз гол на световни финали изобщо остава недостижим. Той се държи от легендарния турски нападател Хакан Шукюр, който шокира домакините от Южна Корея в мача за третото място през 2002 г., бележейки в 11-ата секунда след първия съдийски сигнал.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google