Мексикански фенове рано-рано влязоха на "Ацтека"

Хиляди мексикански фенове “атакуваха” рано-рано “Ацтека” за откриващия Мондиала мач срещу Южна Африка. Срещата е от 22:00 часа българско време, но още няколко часа по-рано запалянковците се наредиха пред спортното съоръжение и влязоха при отварянето му.
Емблематичният стадион става арена на двубои от трето световно първенство, след като там имаше незабравими двубои и през 1970, и през 1986 година.
Още четири мача ще се изиграят на "Ацтека" по време на настоящия мондиал:
17 юни: Узбекистан – Колумбия
24 юни: Чехия – Мексико
30 юни: 1/16-финал
5 юли: 1/8-финал