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Студио преди откриващия мач на Мондиал 2026
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Мексикански фенове рано-рано влязоха на "Ацтека"

  • 11 юни 2026 | 19:46
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Хиляди мексикански фенове “атакуваха” рано-рано “Ацтека” за откриващия Мондиала мач срещу Южна Африка. Срещата е от 22:00 часа българско време, но още няколко часа по-рано запалянковците се наредиха пред спортното съоръжение и влязоха при отварянето му.

Емблематичният стадион става арена на двубои от трето световно първенство, след като там имаше незабравими двубои и през 1970, и през 1986 година.

Още четири мача ще се изиграят на "Ацтека" по време на настоящия мондиал:

17 юни: Узбекистан – Колумбия

24 юни: Чехия – Мексико

30 юни: 1/16-финал

5 юли: 1/8-финал

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