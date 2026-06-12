Рекордни три червени картона в откриващия мач на Световното първенство

Откриващият двубой на Мондиал 2026 между домакина Мексико и Южна Африка (2:0) влезе в историята с безпрецедентна грубост. За първи път в аналите на световните финали главен съдия отстрани трима футболисти в първия мач от турнира.

Срещата на „Естадио Ацтека“ излезе извън контрол през второто полувреме, когато Южна Африка остана с 9 души. В 49-ата минута Спепело Ситоле получи директен червен картон за спиране на откъсващ се играч, а в 83-тата минута съотборникът му Темба Зване също бе изгонен с директен червен картон за удар без топка в лицето на съперник след намесата на ВАР. В добавеното време (90+1') и домакините останаха в намален състав, след като Сесар Монтес също бе отстранен за опасна игра при противникова контраатака.

3 - In the first game at the 2026 FIFA World Cup, there were three red cards awarded.



At the 2022 World Cup, only four red cards were shown in 64 games overall.



Brandished. pic.twitter.com/YWYjy2Mu27 — OptaJoe (@OptaJoe) June 11, 2026

До този момент най-грубият първи мач на световно първенство датираше от Италия '90. Тогава, при сензационната победа на Камерун над Аржентина с 1:0, „неукротимите лъвове“ завършиха срещата с два червени картона. В този двубой изгонени от игра бяха Андре Кана-Биик в 61-вата минута и на Бенжамен Масинг в 88-ата минута.

Макар трите отстранявания в Мексико Сити да са абсолютен прецедент за откриващ мач, рекордът за най-много червени картони в един двубой от Мондиал остава недостижим. Той бе поставен в прословутата „Битка при Нюрнберг“ на Световното през 2006 г. по време на осминафинала Португалия – Нидерландия (1:0). Тогава реферът Валентин Иванов изгони четирима футболисти – Кощиня (45+1') и Деко (78') от португалците, както и Халид Буларуз (63') и Джовани ван Бронкхорст (90+5') от състава на „лалетата“.

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