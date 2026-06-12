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Рекордни три червени картона в откриващия мач на Световното първенство

  • 12 юни 2026 | 00:19
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Откриващият двубой на Мондиал 2026 между домакина Мексико и Южна Африка (2:0) влезе в историята с безпрецедентна грубост. За първи път в аналите на световните финали главен съдия отстрани трима футболисти в първия мач от турнира.

Срещата на „Естадио Ацтека“ излезе извън контрол през второто полувреме, когато Южна Африка остана с 9 души. В 49-ата минута Спепело Ситоле получи директен червен картон за спиране на откъсващ се играч, а в 83-тата минута съотборникът му Темба Зване също бе изгонен с директен червен картон за удар без топка в лицето на съперник след намесата на ВАР. В добавеното време (90+1') и домакините останаха в намален състав, след като Сесар Монтес също бе отстранен за опасна игра при противникова контраатака.

До този момент най-грубият първи мач на световно първенство датираше от Италия '90. Тогава, при сензационната победа на Камерун над Аржентина с 1:0, „неукротимите лъвове“ завършиха срещата с два червени картона. В този двубой изгонени от игра бяха Андре Кана-Биик в 61-вата минута и на Бенжамен Масинг в 88-ата минута.

Макар трите отстранявания в Мексико Сити да са абсолютен прецедент за откриващ мач, рекордът за най-много червени картони в един двубой от Мондиал остава недостижим. Той бе поставен в прословутата „Битка при Нюрнберг“ на Световното през 2006 г. по време на осминафинала Португалия – Нидерландия (1:0). Тогава реферът Валентин Иванов изгони четирима футболисти – Кощиня (45+1') и Деко (78') от португалците, както и Халид Буларуз (63') и Джовани ван Бронкхорст (90+5') от състава на „лалетата“.

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