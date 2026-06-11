Исторически обрат доближи Ню Йорк на една победа от мечтата

Ню Йорк Никс направи нещо невиждано в историята на НБА! Отборът на Майк Браун навакса пасив от 29 точки в четвъртия мач от финалите срещу Сан Антонио Спърс и се наложи със 107:106. Препълнената "Медисън Скуеър Гардън" стана арена на паметен двубой, след който Ню Йорк е само на един успех от първата си титла от 1973 година.

Развръзката настъпи 1,2 секунди преди финалната сирена. Джейлън Брънсън пропусна от тройката, но Оу Джей Ануноби довкара топката в коша на Сан Антонио и хвърли в делириум феновете на домакините. По този начин резултатът в серията стана 3-1 в полза на Ню Йорк и тимът може да стане шампион още на 14 юни, когато е мач номер 5.

OG ANUNOBY WITH THE PUTBACK.



KNICKS COMPLETE THE 29-PT COMEBACK FOR THE WIN.



LARGEST COMEBACK IN NBA FINALS HISTORY 🤯 pic.twitter.com/ZtWVWY6JsR — NBA (@NBA) June 11, 2026

Ню Йорк губеше с 26 точки на полувремето, но, водени от Брънсън и Ануноби, домакините отказаха да се предадат. До момента нито един отбор не беше успявал да заличи пасив от повече от 24 точки в мач от финалите. Рекордът се държеше от Бостън Селтикс в двубой срещу Лос Анджелис Лейкърс през 2008 година.

В цялата история на плейофите най-големияа обрат постигна Лос Анджелис Клипърс срещу Голдън Стейт Уориърс в първия кръгпрез 2019 година. Тогава Клипърс стигнаха до победата, въпреки че изоставаха с 31 точки.

Сан Антонио имаше аванс от 81:52 в третата част, но го пропиляха. "Шпорите" бяха много близо до това да изравнят резултата в серията, след като загубиха двете си домакинства, но след това триумфираха в първата си визита в "Медисън Скуеър Гардън". Днес Виктор Уембаняма и компания изковаха рекордна преднина като гост за който и да е тим в мач от финалите, но дори това се оказа недостатъчно.

Сан Антонио реализира 11 от първите си 16 опита за три точки, но през второто полувреме всичко рухна. Тимът на Мич Джонсън вкара едва 30 точки за 24 минути и позволи на Ню Йорк да ликува.

THE GREATEST COMEBACK IN NBA PLAYOFF HISTORY. pic.twitter.com/SS1zK81Wxm — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 11, 2026

Уембаняма завърши с 24 точки и 13 борби, но успя само в 9 от общо 25 стрелби от игра. Освен това, френската звезда на "шпорите" пропусна два наказателни изстрела 1:47 минути преди края на двубоя.

Джейлън Брънсън наниза 36 точки за Ню Йорк, като добави 5 борби и 7 асистенции. Ануноби блесна с 33 точки, а Карл-Антъни Таунс допринесе за триумфа с 13 точки и 10 борби.

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Снимки: Gettyimages