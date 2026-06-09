Сан Антонио смълча "Медисън Скуеър Гардън" в мач №3 от финалите

Ню Йорк Никс не можа да се доближи само на една победа от първата си титла в НБА от 1973 година. В претъпканата "Медисън Скуеър Гардън" и пред погледа на президента на САЩ Доналд Тръмп, тимът на Майк Браун отстъпи на Сан Антонио Спърс със 111:115 в третия мач от финалната серия.



"Шпорите" бяха опрени до стената, след като загубиха двете си домакинства, но днес показаха, че нямат никакво намерение да се предават. Гостите изиграха отлично второ полувреме, а Виктор Уембаняма беше над всички с 32 точки. Френската звезда на Сан Антонио добави 8 борби и 6 асистенции. Стефон Касъл се отличи с 23 точки, а Ди'Аарън Фокс наниза 12 и даде 8 асистенции.

Джейлън Брънсън беше познатият лидер на Ню Йорк с 3 точки, 5 борби и 5 асистенции, а Оу Джей Ануноби реализира 28 точки, но домакините прекъанаха серията си от 13 поредни победи в плейофите.

Брънсън имаше проблеми със стрелбата в началото, а Сан Антонио влезе по-добре в двубоя и поведе с 11 точки след първата четвърт (33:22). До почивката Ню Йорк изцяло заличи пасива си. Домакините нанизаха цели 42 точки във втория период, а Брънсън и Ануноби получиха солидна помощ от Джош Харт.

Минута и 53 секунди преди финалната сирена тройка на Васел направи резултата 111:104 в полза на Сан Антонио. Брънсън върна надеждите на Ню Йорк за нов обрат, но кош на Фокс реши всичко в полза на "шпорите". Последва неточна стрелба на Ануноби, преди Касъл да вкара два наказателни удара и да подпечата успеха на гостите.

Четвъртият мач от финалната серия е отново в Ню Йорк.

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Снимки: Gettyimages