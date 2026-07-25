Цолов отпадна след инцидент в спринта от Формула 2 в Унгария

Никола Цолов отпадна от спринта от Формула 2 по време на уикенда за Гран при на Унгария след инцидент. Това се случи вследствие на удар при опит на българския пилот да изпревари Себастиан Монтоя в битка за второто място в късата състезателна дистанция.

Цолов бе оптимистично настроен след квалификацията, в която се класира седми. Той сподели, че подреждане в топ 10 дава шанс за добро класиране. Българският пилот обясни, че не е успял да загрее достатъчно гумите си.

„Но в крайна сметка в лош ден сме седми, а знаехме, че ще е сложно“, каза Никола, който смяташе, че колата му е добре настроена и целта му отново бе да вземе точки и в двете надпревари този уикенд.

На стартовата решетка за спринта Себастиан Монтоя бе на първа позиция, а до него се нареди Габриеле Мини. Трети бе Дино Беганович. Цолов зае четвъртото място на грида. Зад тях бяха Лорънс ван Хьопен, Тасанапол Интрапувашак, Джошуа Дюрксен, Ноел Леон, Рафаел Камара, Куш Майни.

На старта Монтоя поведе. Цолов потегли страхотно и се измъкна почти втори. Бори се с Мини гума до гума за позицията, италианският пилот на МР Моторспорт запази второто място. Беганович отиде четвърти, следван от Ван Хьопен, Камара, Интрапувашак, Майни, Дюрксен, Леон.

LIGHTS OUT! ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



We're racing in Budapest as Sebastian Montoya maintains his race lead from pole, whilst Gabriele Minì holds off the fast-starting Nikola Tsolov for P2 👀#F2 #HungarianGP pic.twitter.com/1VKxQBe6rn — Formula 2 (@Formula2) July 25, 2026

Никола Цолов седми в квалификацията на "Хунгароринг"

Мини опитваше да се откъсне от Цолов и даде най-добра обиколка в третия от общо 28 тура, отивайки на малко над секунда напред. Беганович бе на под половин секунда от българския състезател на Кампос Рейсинг. В петата обиколка Никола даде най-силно време.

Разликите се променяха в зависимост от темпото на пилотите в колоната. Мини атакува Монтоя в осмата обиколка, но не успя да го изпревари. В десетия тур редът се запазваше Монтоя, Мини, Цолов, Беганович. Никола бе на 1-1,5 сек зад битката за първата позиция. До 13-ия тур се доближи на 0,7 сек. От Кампос Рейсинг го предупредиха да пази гумите си с оглед на това, че Монтоя вече има проблеми в челото.

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Следващата атака за лидерството дойде в 17-ата обиколка и този път Монтоя отстъпи – Мини излезе начело. В следващия тур Цолов опита да изпревари съперника от Према, но остана трети. В 21-ата обиколка Никола отново пробва да вземе второто място, при което последва удар и излитане от пистата. Рейс контролът пусна виртуален сейфти кар. Цолов стигна до бокса, където механиците на Кампос прибраха болида му.

LAP 21 / 28



CONTACT BETWEEN NIKOLA TSOLOV AND SEBASTIAN MONTOYA! 😳💥



The Bulgarian Lion tried to dive up the inside of the Colombian from a long way back, but the door closed ⛔️



Both the championship leader and Montoya are out! ❌#F2 #HungarianGP pic.twitter.com/CIO3WzvBgC — Formula 2 (@Formula2) July 25, 2026

Спринтът от Формула 2 бе спечелен от Мини пред Беганович и Ван Хьопен. Камара се нареди четвърти, следван от Майни, Интрапувашак, Дюрксен.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

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