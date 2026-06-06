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Невероятният поход на Ню Йорк! Никс вече с 13 поредни в плейофите

  • 6 юни 2026 | 08:45
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Невероятният поход на Ню Йорк! Никс вече с 13 поредни в плейофите

Невероятният поход на Ню Йорк Никс продължава към титлата в НБА продължава. Играчите на Майк Браун записаха 13-а поредна победа в плейофите тази година. Това се случи след драматичния им успех над Сан Антонио Спърс като гост със 105:104 тази сутрин.

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Никс вече водят с 2-0 победи на тексасци, а историята показва, че нито един отбор не е обръщал финална плейофна серия от 0-2 при две загубени в началото домакински срещи.

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Дали Виктор Уембаняма и компания ще са първите, които ще успеят да променят това? Не е невъзможно, но ще бъде изключително трудно. Още повече, поглеждайки начина, по който тимът от Голямата ябълка гази съперниците си в плейофите.

Ню Йорк взе сериите с Филаделфия Сиксърс и Кливланд Кавалиърс с по 4-0, а преди това записа и 3 поредни победи срещу Атланта Хоукс на старта на плейофите, като "Ястребите" водеха с 2-1 преди да отстъпят с 2-4.

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Снимки: Gettyimages

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