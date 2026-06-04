Джейлън Брънсън вдъхнови Никс за обрат срещу Спърс в първия мач от финалите в НБА

Джейлън Брънсън отбеляза 30 точки, а Ню Йорк Никс заличиха пасив от 14 точки през второто полувреме, за да надделеят над Сан Антонио Спърс със 105:95 (19:27, 29:28, 28:21, 29:19) и да поведат с 1:0 във финалната серия на НБА в сряда. Освен това така тимът от Голямата ябълка продължи невероятната си серия от 12 поредни плейофни победи.

Талисманът на нюйоркчани, Брънсън, преодоля уплаха от контузия в началото на мача, за да вдъхнови своя тим за великолепен обрат и да осигури ценно ранно предимство в серията, в която се играе до четири победи. Брънсън засенчи суперзвездата на Спърс Виктор Уембаняма с майсторско представяне в решаващата четвърта част, вкарвайки 13 точки в заключителния период. Така Никс си осигуриха победата и смълчаха очакващата успех домакинска публика в Тексас.

Резултатът беше равен при малко повече от две минути до края, но 29-годишният плеймейкър дирижираше блестящо играта на Никс и късна серия от точки направи победата недостижима за Спърс.

JALEN BRUNSON COMES THROUGH.



NEW YORK TAKES GAME 1 OF THE NBA FINALS. https://t.co/sdoQ9qo5CE pic.twitter.com/I5LZ9W5xe3 — NBA (@NBA) June 4, 2026

Брънсън беше един от четиримата играчи на гостите, които завършиха с двуцифрен точков актив. Карл-Антъни Таунс добави 18 точки, Оу Джи Ануноби – 17, а Ландри Шамет – 13.

Уембаняма беше най-резултатен за Сан Антонио с 26 точки, но имаше слаба вечер в стрелбата, като уцели едва 6 от 21 опита от игра. Той също така овладя 12 борби и направи три чадъра.

Стефон Касъл допринесе със 17 точки, а Дилън Харпър и Джулиан Шампани добавиха по 16 точки за домакините.

Мач номер две от серията ще се проведе отново в Сан Антонио в петък.

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Снимки: Imago