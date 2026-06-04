Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Джейлън Брънсън вдъхнови Никс за обрат срещу Спърс в първия мач от финалите в НБА

Джейлън Брънсън вдъхнови Никс за обрат срещу Спърс в първия мач от финалите в НБА

  • 4 юни 2026 | 06:59
  • 1642
  • 1
Джейлън Брънсън вдъхнови Никс за обрат срещу Спърс в първия мач от финалите в НБА

Джейлън Брънсън отбеляза 30 точки, а Ню Йорк Никс заличиха пасив от 14 точки през второто полувреме, за да надделеят над Сан Антонио Спърс със 105:95 (19:27, 29:28, 28:21, 29:19) и да поведат с 1:0 във финалната серия на НБА в сряда. Освен това така тимът от Голямата ябълка продължи невероятната си серия от 12 поредни плейофни победи.

Талисманът на нюйоркчани, Брънсън, преодоля уплаха от контузия в началото на мача, за да вдъхнови своя тим за великолепен обрат и да осигури ценно ранно предимство в серията, в която се играе до четири победи. Брънсън засенчи суперзвездата на Спърс Виктор Уембаняма с майсторско представяне в решаващата четвърта част, вкарвайки 13 точки в заключителния период. Така Никс си осигуриха победата и смълчаха очакващата успех домакинска публика в Тексас.

Резултатът беше равен при малко повече от две минути до края, но 29-годишният плеймейкър дирижираше блестящо играта на Никс и късна серия от точки направи победата недостижима за Спърс.

Брънсън беше един от четиримата играчи на гостите, които завършиха с двуцифрен точков актив. Карл-Антъни Таунс добави 18 точки, Оу Джи Ануноби – 17, а Ландри Шамет – 13.

Уембаняма беше най-резултатен за Сан Антонио с 26 точки, но имаше слаба вечер в стрелбата, като уцели едва 6 от 21 опита от игра. Той също така овладя 12 борби и направи три чадъра.

Стефон Касъл допринесе със 17 точки, а Дилън Харпър и Джулиан Шампани добавиха по 16 точки за домакините.

Мач номер две от серията ще се проведе отново в Сан Антонио в петък.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Олимпиакос си поигра с огъня, но поведе в серията срещу Панатинайкос

Олимпиакос си поигра с огъня, но поведе в серията срещу Панатинайкос

  • 3 юни 2026 | 22:58
  • 13834
  • 9
Теодосич стана спортен директор на Цървена звезда

Теодосич стана спортен директор на Цървена звезда

  • 3 юни 2026 | 16:45
  • 845
  • 0
През погледа на Людмил Хаджисотиров: Финалните сблъсъци между Балкан и Локомотив Пловдив

През погледа на Людмил Хаджисотиров: Финалните сблъсъци между Балкан и Локомотив Пловдив

  • 3 юни 2026 | 16:40
  • 5850
  • 6
Център на Никс е под въпрос за първия мач във финалите на НБА срещу Сан Антонио

Център на Никс е под въпрос за първия мач във финалите на НБА срещу Сан Антонио

  • 3 юни 2026 | 16:04
  • 778
  • 0
Джейлън Брънсън се подготвя за дефанзивното предизвикателство на Сан Антонио във финала на НБА

Джейлън Брънсън се подготвя за дефанзивното предизвикателство на Сан Антонио във финала на НБА

  • 3 юни 2026 | 16:00
  • 656
  • 0
Сезонът в НБА: завръщане на дефанзивния прагматизъм

Сезонът в НБА: завръщане на дефанзивния прагматизъм

  • 3 юни 2026 | 15:51
  • 1177
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Олимпиакос си поигра с огъня, но поведе в серията срещу Панатинайкос

Олимпиакос си поигра с огъня, но поведе в серията срещу Панатинайкос

  • 3 юни 2026 | 22:58
  • 13834
  • 9
Левски загатна за първия си трансфер

Левски загатна за първия си трансфер

  • 3 юни 2026 | 21:33
  • 17970
  • 45
Флорентино Перес потвърди голямата новина за Моуриньо

Флорентино Перес потвърди голямата новина за Моуриньо

  • 4 юни 2026 | 00:35
  • 14360
  • 9
Левски се насочва към младежки национал

Левски се насочва към младежки национал

  • 4 юни 2026 | 07:52
  • 2435
  • 1
България се бори, но отсъпи на Италия на старта на Лигата на нациите

България се бори, но отсъпи на Италия на старта на Лигата на нациите

  • 4 юни 2026 | 00:02
  • 15793
  • 19
Подмладената Италия загатна за добър потенциал

Подмладената Италия загатна за добър потенциал

  • 3 юни 2026 | 23:37
  • 15816
  • 14