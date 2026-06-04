Фен нахлу на игрището и опита селфи с Уембаняма по време на мача между Спърс и Никс

Над шест минути преди края на Мач №1 от финалите на НБА, един фен в Сан Антонио не успя да сдържи вълнението си.

Центърът на Спърс Виктор Уембаняма тъкмо се бе завърнал в игра за финалните минути, когато привърженик нахлу на игрището, за да си направи селфи със Защитника на годината. Нарушителят беше бързо задържан и изведен от охраната, но преди това успя да предизвика кратка поза и иронична усмивка от суперзвездата на "Шпорите".

В този момент отборът на Уембаняма изоставаше с 86:92 срещу Ню Йорк Никс. Дългоочакваният дебют на французина във финалите на НБА не се развиваше по план. До този момент 22-годишният играч изпитваше затруднения, като бе отбелязал 18 точки при стрелба 5 от 15 от игра и едва 1 от 6 от зоната за три точки.

Victor Wembanyama’s reaction to this fan is amazing. 🤣



pic.twitter.com/1H2Ffpohk8 https://t.co/PpOziXIPLg — Hoop Central (@TheHoopCentral) June 4, 2026

Въпреки че звездната му аура се оказа достатъчно силна, за да привлече фен от трибуните на игрището, тя не беше достатъчна, за да изведе Спърс напред в заключителната част. Веднага след инцидента Уембаняма отбеляза шест точки, включително тройка със стъпка назад, и в рамките на следващите три минути намали разликата само до една точка. Той завърши мача с 26 точки при стрелба 6 от 21 за 38 минути игра.

Французинът обаче не позира за снимки по време на играта. Фокусът му остана изцяло върху Никс и опитите да върне Спърс в позиция за победа в Мач №1. Въпреки усилията му, играчите на Майк Браун успяха да се откъснат и спечелиха със 105:95.

Снимка: Getty Images

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Снимки: Imago