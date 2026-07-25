11-те на Локомотив (София) и Левски, много промени в състава на "сините"

Слушай на живо: Локомотив (София) - Левски

Станаха ясни стартовите състави на Локомотив (София) и Левски. Двата тима се изправят един срещу друг в мач от втория кръг на efbet Лига.

Старши треньорът на "железничарите" Любослав Пенев залага от първата минута на своя син Николас Пенев, който ще действа в атака с Георги Минчев и Спас Делев.

Наставникът на "сините" Хулио Веласкес прави доста промени в стартовия състав. Испанският специалист дава почивка на Алдаир, Кристиан Димитров, Майкон, Мехди Мубарик, Армстронг Око-Флекс и Рейналдо, които бяха титуляри срещу Университатя. На техните места ще действат Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Кристиан Макун, Мазир Сула, Давид Кусо и Стивън Стоянчов.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - ЛЕВСКИ 0:0

Стартови състави:



Локомотив (София): 99. Мартин Величков, 22. Реян Даскалов, 44. Божидар Кацаров, 91. Райън Бидунга, 14. Ангел Лясков, 31. Красимир Станоев, 5. Ерол Дост, 20. Димитър Костадинов, 71. Николас Пенев, 10. Георги Минчев, 7. Спас Делев



Левски: 92. Светослав Вуцов, 20. Никола Серафимов, 18. Гашпер Търдин, 4. Кристиан Макун, 20. Алекс Сентейес, 47. Акрам Бурас, 35. Сержиньо, 22. Мазир Сула, 27. Давид Кусо, 17. Евертон Бала, 28. Стивън Стоянчов



Стадион: "Локомотив", София

Главен съдия: Никола Попов

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Снимки: Борислав Цветанов