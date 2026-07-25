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Национал се завръща в Берое

  • 25 юли 2026 | 21:06
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Национал се завръща в Берое

21-годишният състезател Кръстомир Михов пристига отново в Стара Загора след едногодишен престой в Локомотив Пловдив, съобщиха от Берое. В 44 мача през изминалия сезон той записва средни показатели от 10.5 точки, 3.3 борби и 2.3 асистенции.

"С добрата си игра заслужи повиквателна за националния отбор и дебютира за България в ключовата квалификация срещу Норвегия по-рано през този месец.

През сезон 2024/2025 защитава цветовете на нашия клуб и се превърна в един от любимците на феновете със себераздаването и сърцатата си игра. Добре дошъл отново в семейството ни, Къци! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип!", написаха от Берое.

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