Отново у дома: Балкан приветства треньора, донесъл осмата шампионска титла на клуба

Йован Попович остава в треньорския щаб на Балкан, съобщи шампионът на България в официалния си профил във Фейсбук. По-рано днес, на специална пресконференция, от клуба разкриха детайли около предстоящото участие на отбора в ЕвроКъп и бе уточнено, че Попович ще съвместява треньорските функции с новия наставник на тима Богдан Караичич. Крайната отговорност обаче ще носи Караичич.

Именно Попович изведе Балкан до осмата титла на България в историята на клуба през сезон 2025/26. Той пое тима в хода на сезона, заменяйки на кормилото Васил Христов.

“БК Балкан Ботевград с радост обявява завръщането на Йован Попович в клуба, който се присъединява към щаба на Богдан Караичич като треньор-асистент (associate head coach).

Връзката на Попович с Балкан е дълбока: той беше част от треньорския щаб през шампионския сезон 2022/2023 г., а последно беше старши треньор на отбора през изминалата година. Той носи ценен опит от Русия и треньорско образование от Белград, а сега се завръща в нова роля, със същата отдаденост към клуба.

Добре дошъл отново у дома, тренер!”, написаха от клуба в социалната мрежа.

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Снимки: Sportal.bg