Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Отново у дома: Балкан приветства треньора, донесъл осмата шампионска титла на клуба

Отново у дома: Балкан приветства треньора, донесъл осмата шампионска титла на клуба

  • 24 юли 2026 | 18:28
  • 119
  • 0

Йован Попович остава в треньорския щаб на Балкан, съобщи шампионът на България в официалния си профил във Фейсбук. По-рано днес, на специална пресконференция, от клуба разкриха детайли около предстоящото участие на отбора в ЕвроКъп и бе уточнено, че Попович ще съвместява треньорските функции с новия наставник на тима Богдан Караичич. Крайната отговорност обаче ще носи Караичич.

Именно Попович изведе Балкан до осмата титла на България в историята на клуба през сезон 2025/26. Той пое тима в хода на сезона, заменяйки на кормилото Васил Христов.

“БК Балкан Ботевград с радост обявява завръщането на Йован Попович в клуба, който се присъединява към щаба на Богдан Караичич като треньор-асистент (associate head coach).

Връзката на Попович с Балкан е дълбока: той беше част от треньорския щаб през шампионския сезон 2022/2023 г., а последно беше старши треньор на отбора през изминалата година. Той носи ценен опит от Русия и треньорско образование от Белград, а сега се завръща в нова роля, със същата отдаденост към клуба.

Добре дошъл отново у дома, тренер!”, написаха от клуба в социалната мрежа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Валенсия подписа с крило от НБА

Валенсия подписа с крило от НБА

  • 24 юли 2026 | 16:14
  • 525
  • 0
Олимпия Милано привлече един от най-добрите центрове в Евролигата

Олимпия Милано привлече един от най-добрите центрове в Евролигата

  • 24 юли 2026 | 15:53
  • 596
  • 0
Барселона се подсили с американски гард

Барселона се подсили с американски гард

  • 24 юли 2026 | 15:30
  • 728
  • 0
Ясен е съставът на България за Европейското първенство за юноши до 18 години в Италия

Ясен е съставът на България за Европейското първенство за юноши до 18 години в Италия

  • 24 юли 2026 | 15:11
  • 672
  • 0
Легендата Серхио Люл подписа официално нов договор с Реал Мадрид

Легендата Серхио Люл подписа официално нов договор с Реал Мадрид

  • 24 юли 2026 | 14:59
  • 775
  • 0
Богдан Караичич пред Sportal.bg: Дойдох в Балкан, защото страстта и вижданията ни съвпаднаха

Богдан Караичич пред Sportal.bg: Дойдох в Балкан, защото страстта и вижданията ни съвпаднаха

  • 24 юли 2026 | 13:56
  • 3818
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Отдава се прекалено голямо значение, че се играят два мача на седмица

Хулио Веласкес: Отдава се прекалено голямо значение, че се играят два мача на седмица

  • 24 юли 2026 | 16:17
  • 13878
  • 11
Италианец е новият шеф на родните съдии

Италианец е новият шеф на родните съдии

  • 24 юли 2026 | 16:09
  • 6890
  • 10
Балкан обяви детайли за участието си в ЕвроКъп

Балкан обяви детайли за участието си в ЕвроКъп

  • 24 юли 2026 | 11:36
  • 13878
  • 21
УЕФА наказа тежко ЦСКА, но не и Дери: прикри се огромния скандал с Евтимов (ето каква е санкцията на домакините)

УЕФА наказа тежко ЦСКА, но не и Дери: прикри се огромния скандал с Евтимов (ето каква е санкцията на домакините)

  • 24 юли 2026 | 12:28
  • 31223
  • 103
Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

  • 24 юли 2026 | 12:11
  • 11325
  • 22
Везенков потвърди, че ще играе срещу Румъния и посочи кой е точният човек за президент на БФБаскетбол

Везенков потвърди, че ще играе срещу Румъния и посочи кой е точният човек за президент на БФБаскетбол

  • 24 юли 2026 | 13:16
  • 8606
  • 4