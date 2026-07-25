Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. ЦСКА 1948 1:0 Ботев (Враца), "червените" са с резервния си тим

ЦСКА 1948 1:0 Ботев (Враца), "червените" са с резервния си тим

  • 25 юли 2026 | 18:57
  • 5124
  • 21
ЦСКА 1948 1:0 Ботев (Враца), "червените" са с резервния си тим

ЦСКА 1948 и Ботев (Враца) играят при 1:0 в мач от втория кръг на efbet Лига. Флориан Кребс откри резултата в 19-ата минута.

Наставникът на домакините Александър Александров пусна изцяло нова 11-ка спрямо тази, която започна срещу Спартак (Търнава) преди няколко дни в първата среща от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите.

Друга любопитна подробност е, че домакините заложиха на украинския талант Тарасенко, чрез който покриват правилото за играч до 23 години, тъй като той може да бъде използван и в различните гарнитури на българския национален отбор.

Франко отправи първия изстрел по посока на една от двете врати. Крилото засече с глава центриране на Гривич в седмата минута, но изпрати топката в аут.

Четири минути по-късно Цонев отправи снаряд от двайсетина метра, а Орлинов изби в корнер.

По-настойчивата игра на ЦСКА 1948 даде резултат в 19-ата минута. Добра комбинация на "червените" завърши с пас на Илиев към непокрития Кребс. Германецът шутира фронтално от 16 метра и след рикошет в крак на съперников футболист топката се озова в мрежата на врачани.

ЦСКА 1948 - БОТЕВ (ВРАЦА) 1:0

1:0 Флориан Кребс 19

ЦСКА 1948: 13. Шейтанов, 96. Гривич, 6. Пархоменко, 70. К. Илиев, 15. Султани, 23. Кребс, 34. Витанов, 71. Тарасенко, 10. Цонев, 77. Франко, 9. А. Илиев

БОТЕВ (ВРАЦА): 94. Орлинов, 3. Санянг, 4. Горанов, 6. Кичуков, 8. Стоянов, 12. Юруков, 36. Стоев, 79. Петков, 81. Хаджи, 88. Боянов, 97. Найденов

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Владимир Иванов

Още от БГ Футбол

Секирово обърна дубъла на Ботев (Пловдив)

Секирово обърна дубъла на Ботев (Пловдив)

  • 25 юли 2026 | 16:13
  • 785
  • 0
Тодор Тодоров изригна с хеттрик и „гладиаторите“ повалиха Загорец

Тодор Тодоров изригна с хеттрик и „гладиаторите“ повалиха Загорец

  • 25 юли 2026 | 15:58
  • 872
  • 0
Хикс в Ихтиман

Хикс в Ихтиман

  • 25 юли 2026 | 15:36
  • 1111
  • 0
Ето'о пред завръщане в групата на ЦСКА

Ето'о пред завръщане в групата на ЦСКА

  • 25 юли 2026 | 15:34
  • 6338
  • 4
В Гърция очакват обрат за звездата на Лудогорец, обявиха какво пречи на трансфера

В Гърция очакват обрат за звездата на Лудогорец, обявиха какво пречи на трансфера

  • 25 юли 2026 | 14:35
  • 12441
  • 7
Левски отново в топ 10 по публика в Европа

Левски отново в топ 10 по публика в Европа

  • 25 юли 2026 | 14:12
  • 13002
  • 35
Виж всички

Водещи Новини

Втора лига на живо: Етър вкара трети гол в Несебър, 1:1 в Своге

Втора лига на живо: Етър вкара трети гол в Несебър, 1:1 в Своге

  • 25 юли 2026 | 19:15
  • 12933
  • 7
Левски пренася настроението от европейската сцена в "Надежда"

Левски пренася настроението от европейската сцена в "Надежда"

  • 25 юли 2026 | 09:57
  • 13029
  • 137
Владимиров игра за Милан в дебюта на Аморим

Владимиров игра за Милан в дебюта на Аморим

  • 25 юли 2026 | 19:04
  • 2522
  • 2
Цолов отпадна след инцидент в спринта от Формула 2 в Унгария

Цолов отпадна след инцидент в спринта от Формула 2 в Унгария

  • 25 юли 2026 | 16:05
  • 14652
  • 51
Левски отново в топ 10 по публика в Европа

Левски отново в топ 10 по публика в Европа

  • 25 юли 2026 | 14:12
  • 13002
  • 35