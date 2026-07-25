ЦСКА 1948 1:0 Ботев (Враца), "червените" са с резервния си тим

ЦСКА 1948 и Ботев (Враца) играят при 1:0 в мач от втория кръг на efbet Лига. Флориан Кребс откри резултата в 19-ата минута.

Наставникът на домакините Александър Александров пусна изцяло нова 11-ка спрямо тази, която започна срещу Спартак (Търнава) преди няколко дни в първата среща от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите.

Друга любопитна подробност е, че домакините заложиха на украинския талант Тарасенко, чрез който покриват правилото за играч до 23 години, тъй като той може да бъде използван и в различните гарнитури на българския национален отбор.

Франко отправи първия изстрел по посока на една от двете врати. Крилото засече с глава центриране на Гривич в седмата минута, но изпрати топката в аут.

Четири минути по-късно Цонев отправи снаряд от двайсетина метра, а Орлинов изби в корнер.

По-настойчивата игра на ЦСКА 1948 даде резултат в 19-ата минута. Добра комбинация на "червените" завърши с пас на Илиев към непокрития Кребс. Германецът шутира фронтално от 16 метра и след рикошет в крак на съперников футболист топката се озова в мрежата на врачани.

ЦСКА 1948 - БОТЕВ (ВРАЦА) 1:0



1:0 Флориан Кребс 19

ЦСКА 1948: 13. Шейтанов, 96. Гривич, 6. Пархоменко, 70. К. Илиев, 15. Султани, 23. Кребс, 34. Витанов, 71. Тарасенко, 10. Цонев, 77. Франко, 9. А. Илиев

БОТЕВ (ВРАЦА): 94. Орлинов, 3. Санянг, 4. Горанов, 6. Кичуков, 8. Стоянов, 12. Юруков, 36. Стоев, 79. Петков, 81. Хаджи, 88. Боянов, 97. Найденов

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Снимки: Владимир Иванов