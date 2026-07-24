Янис: Мислех, че ще прекарам цялата си кариера в Милуоки

Крилото на Маями Хийт Янис Адетокунбо говори за емоциите си след трейда си от Милуоки Бъкс. През лятото на 2026 г. Адетокунбо беше разменен от Бъкс в Маями. “Горещите” придобиха и Боби Портис. В замяна Милуоки получи гардовете Тайлър Херо, Каспарас Якучонис, Хайме Хакес, центъра Келел Уеър, три избора от първия кръг, един избор от втория кръг и размяна на избор.

„Мислех си, че ще прекарам цялата си кариера в Милуоки. Но тогава осъзнах, че съм в зоната си на комфорт. Исках нещо различно. И се радвам, че съм в Маями. Няма да лъжа, не се чувствам комфортно в Маями в момента.

Не познавам отбора, но отивам там и ще дам всичко от себе си. Правя това през целия си живот и се надявам, че ще се получи. Обичам град Милуоки. Ще обичам Милуоки до деня, в който умра. Обвит съм в лилаво и зелено. Толкова е просто. Там станах това, което съм днес“, цитира HoopsHype думите на Адетокунбо.

Освен това 31-годишният грък призна, че се надява един ден да се върне в Милуоки. „Що се отнася до баскетбола, прекарах прекрасно време там. Винаги ще бъде в сърцето ми. Никога няма да изчезне. Не знам, но се надявам, че когато тази глава с Маями приключи, не знам кога или дали това ще се случи, и не знам колко години ще прекарам там, бих искал да се върна в Милуоки, ако и те имат желание“, добави Янис.

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Снимки: Gettyimages