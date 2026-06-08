Те се борят за титлата в НБА, но не крият и футболните си пристрастия

Куриозен момент се получи между съотборниците в прицелилия се в титлата на НБА тим на Ню Йорк Никс Джереми Сохан и Джош Харт. Държащият в ръце фланелка на новия шампион на Англия по футбол и финалист в Шампионската лига Арсенал Сохан забеляза, че Харт дава интервю и се запъти към него. Бившият играч на Сан Антонио Спърс прекъсна интервюто и развя фланелката пред Харт с думите "Лондон е червен". Харт пък я грабна, направи жест сякаш бърше определена част от тялото си с нея и я захвърли.

Докато Сохан е фен на "артилеристите", то Джош Харт симпатизира на Челси и му отговори, че Лондон е син.

Никс ще се опитат да поведат с 3-0 във финалната серия на НБА със Сан Антонио Спърс тази нощ. Ню Йорк спечели и двете си гостувания на "Шпорите" в началото на серията и ще има предимството да изиграе следващите два мача в своята зала "Медисън Скуеър Гардън". Воденият от Майк Браун отбор има 15 поредни победи в плейофите този сезон.

Jeremy Sochan (interrupts interview holding Arsenal jersey): “Hey Josh! London is red”



Josh Hart (takes jersey, wipes a$$, throws into stands): London’s blue”



(NBA Europe) pic.twitter.com/i1qQwBwAlT — New York Basketball (@NBA_NewYork) June 7, 2026

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Снимки: Gettyimages