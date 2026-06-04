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Космически цени на билетите за мач №3 между Никс и Спърс в "Медисън Скуер Гардън"

  • 4 юни 2026 | 11:56
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Космически цени на билетите за мач №3 между Никс и Спърс в "Медисън Скуер Гардън"

Цените на билетите за домакинските мачове на Ню Йорк Никс от финалната плейофна серия на НБА със Сан Антонио Спърс достигнаха космически измерения.

Джейлън Брънсън вдъхнови Никс за обрат срещу Спърс в първия мач от финалите в НБА
Джейлън Брънсън вдъхнови Никс за обрат срещу Спърс в първия мач от финалите в НБА

Най-евтиният билет за третия двубой в серията, който ще се проведе в "Медисън Скуер Гардън" е на цена от 4247 долара. За сравнение, средната цена за месечен наем за студио апартамент в Манхатън е с близо 1000 долара по-ниска - 3373, посочва Yahoo Finance.

Никс нанесоха първия удар в серията, надигравайки тексасци със 105:95 като гости в мач №1. Втората среща е през нощта на петък срещу събота, отново в залата на Спърс, а мач №3, вече в "Медисън Скуеър Гардън", е в нощта на понеделник срещу вторник.

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Снимки: Gettyimages

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