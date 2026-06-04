Космически цени на билетите за мач №3 между Никс и Спърс в "Медисън Скуер Гардън"

Цените на билетите за домакинските мачове на Ню Йорк Никс от финалната плейофна серия на НБА със Сан Антонио Спърс достигнаха космически измерения.

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Най-евтиният билет за третия двубой в серията, който ще се проведе в "Медисън Скуер Гардън" е на цена от 4247 долара. За сравнение, средната цена за месечен наем за студио апартамент в Манхатън е с близо 1000 долара по-ниска - 3373, посочва Yahoo Finance.

Никс нанесоха първия удар в серията, надигравайки тексасци със 105:95 като гости в мач №1. Втората среща е през нощта на петък срещу събота, отново в залата на Спърс, а мач №3, вече в "Медисън Скуеър Гардън", е в нощта на понеделник срещу вторник.

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Снимки: Gettyimages