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Тежка загуба за юношите на ЕвроБаскет U18

  • 25 юли 2026 | 18:49
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Тежка загуба за юношите на ЕвроБаскет U18

Българският национален отбор започна с поражение участието си на Европейското първенство по баскетбол за юноши до 18 години, след като отстъпи с 58:104 на Германия в първия си мач от група C.

Германският състав наложи високо темпо още през първата четвърт и бързо изгради преднина, която постави младите „лъвове“ в ролята на догонващи. През втората част България продължи да среща затруднения срещу агресивната защита на съперника, а разликата се увеличи до почивката.

Отборът на треньора Веселин Веселинов въпреки всичко поддържаше интригата в първата половина на срещата, в която изоставаше само с шест точки на почивката. Германците направиха разликата прекалено голяма в третата четвърт, която завърши 26:3. 

Кристиян Занов беше най-резултатен за България с 15 точки, към които добави 7 борби и 1 асистенция. Калоян Колев завърши с 14 точки и 6 борби, без записана асистенция. Ив Кастание отбеляза 8 точки, овладя 3 борби и не записа асистенция.

Най-резултатен за победителите бе Душан Илич с 18 точки, но цели шестима германци отбелязаха двуцифрен брой точки. Утре е следващият мач на България срещу тима на Литва от 21:30 часа българско време.  

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