Когато залогът е голям! Подли действия и втренчени погледи в мач №2 между Спърс и Никс

В един от ключовите моменти от втория мач от финалната плейофна серия в НБА срещу Сан Антонио Спърс, крилото на Ню Йорк Никс Джош Харт загуби топката след натиск от страна на гарда Девин Васел.
Падайки на паркета, Харт попречи на съперника си да достигне до топката, като задържа крака на Васел с ръка.
След преразглеждане на ситуацията, съдиите отсъдиха неспортсменско нарушение от първа степен срещу Харт.
Срещата завърши с победа за Никс със 105:104, с което те поведоха с 2-0 в серията. Харт не отбеляза нито една точка (0 от 4 стрелби от игра), но допринесе с 6 борби и 4 асистенции. Васел се отличи с 14 точки (4 от 9), 9 борби и 5 асистенции.
В друга любопитна ситуация от мача звездните гардове на двата тима - Ди'Аарън Фокс и Джейлън Брънсън, имаха спречкване, при което се намеси и бащата на Джейлън - Рик Брънсън, в момента помощник-треньор на Майк Браун в Ню Йорк.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages