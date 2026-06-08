Цените на билетите за мачовете в "Медисън Скуеър Гардън" скочиха до небето, достигнаха нивата на Супербоул

Посещението на Супербоул може да се окаже по-евтино от това да гледаш как Ню Йорк Никс играе срещу Сан Антонио Спърс във финалите на НБА за 2026 г. в "Медисън Скуеър Гардън".

Мачове 3, 4 и 6 (потенциален) от финалите на НБА за 2026 г. са с по-високи цени от почти всеки Супербоул, проследяван от платформата за билети SeatGeek. Това заяви старши директорът по финансите на компанията Оливър Мартин пред Марк Медина от Forbes.

Единственото изключение е Супербоул LVIII между Канзас Сити Чийфс и Сан Франциско 49ърс през февруари 2024 г., уточни Мартин пред Медина.

"И трите домакински мача в MSG в момента са с по-високи цени от всеки Супербоул, който някога сме проследявали – с изключение на Супербоул 58, който имаше Тейлър Суифт, сблъсък на династии и новостта на първия Супербоул в Лас Вегас", каза Мартин. "При Никс няма нито един от тези външни фактори. Това е натрупано в продължение на 27 години търсене за шампионски момент в MSG и е нещо, което не сме виждали в SeatGeek", добави той.

NBA Finals Ticket Prices ⤵️⤵️



Cheapest ticket to Game 3: $11,461



Cheapest ticket to Game 4: $13,065 pic.twitter.com/6GMSasJ0e1 — TickPick (@TickPick) June 6, 2026

Според TickPick към петък най-ниските цени за достъп до мачове 3 и 4 са били над 11 000 долара. Най-евтиният билет за мач №3 преди в последните дни е достигнал стойност 11 461 долара. За мач №4 цената е още по-висока - 13 065 долара.

Един от основните играчи на Никс Джош Харт изрази разочарование в неделя, когато коментира цените на билетите за първите домакински мачове на отбора му във финалите.

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"Много хора, които са чакали този момент много дълго време, за съжаление, не могат да влязат в залата", каза Харт в неделя. "Най-евтиният билет е 7000-8000 долара, това е нелепо", допълни крилото.

Никс, които поведоха с 2-0 в серията след победа с една точка в мач 2 в Сан Антонио Спърс в петък, имат шанса след часове да се доближат само на една победа от първата титла на франчайза от 1973 г. насам.

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Мач 3 от финалите е в нощта на понеделник срещу в "Медисън Скуеър Гардън".

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Снимки: Gettyimages