Уембаняма с изумително изпълнение по време на загрявката преди мача с Никс

Суперзвездата на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма демонстрира невероятните си умения, отбелязвайки кош от собственото си наказателно поле по време на загрявката преди втория мач от финалите на НБА срещу Ню Йорк Никс.

WEMBY ON THE FIRST TRY 😲



FROM 3/4 COURT! pic.twitter.com/Jke2zCH4h3 — NBA (@NBA) June 6, 2026

Въпреки впечатляващото изпълнение преди срещата, в самия двубой Уембаняма не успя да изведе своя тим до победа. Той завърши с 29 точки и 9 борби, но пропусна потенциално победен изстрел и допусна ключова грешка в края, което доведе до загуба за Спърс със 104:105. Така резултатът в серията стана 2-0 в полза на тима от Голямата ябълка.

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Снимки: Imago