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  3. Уембаняма с изумително изпълнение по време на загрявката преди мача с Никс

Уембаняма с изумително изпълнение по време на загрявката преди мача с Никс

  • 6 юни 2026 | 13:24
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Суперзвездата на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма демонстрира невероятните си умения, отбелязвайки кош от собственото си наказателно поле по време на загрявката преди втория мач от финалите на НБА срещу Ню Йорк Никс.

Въпреки впечатляващото изпълнение преди срещата, в самия двубой Уембаняма не успя да изведе своя тим до победа. Той завърши с 29 точки и 9 борби, но пропусна потенциално победен изстрел и допусна ключова грешка в края, което доведе до загуба за Спърс със 104:105. Така резултатът в серията стана 2-0 в полза на тима от Голямата ябълка.

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Снимки: Imago

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