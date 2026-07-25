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Левски обърна Локо (София) от 0:1 до 2:1 за 5 минути - на живо след страхотния мач в "Надежда"
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  3. Силно! Феновете на Левски скандираха името на Любо Пенев

Силно! Феновете на Левски скандираха името на Любо Пенев

  • 25 юли 2026 | 22:49
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Привържениците на Левски скандираха името на голямата легенда на ЦСКА Любослав Пенев. Това се случи в началото на второто полувреме на двубоя на "сините" срещу отбора на Локомотив (София), воден от "Ел Голеадор".

Левски обърна Локомотив (София), новите попълнения поведоха "сините" към успеха
Левски обърна Локомотив (София), новите попълнения поведоха "сините" към успеха

Феновете на шампионите излязоха и с послание към бившия централен нападател на армейците, Валенсия, Атлетико Мадрид и Селта: "Кураж, Любо! Спечели най-важната си битка!", написаха те върху транспарант, който опънаха в сектора за гости на стадион "Локомотив".

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