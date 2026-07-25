Силно! Феновете на Левски скандираха името на Любо Пенев

Привържениците на Левски скандираха името на голямата легенда на ЦСКА Любослав Пенев. Това се случи в началото на второто полувреме на двубоя на "сините" срещу отбора на Локомотив (София), воден от "Ел Голеадор".

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Феновете на шампионите излязоха и с послание към бившия централен нападател на армейците, Валенсия, Атлетико Мадрид и Селта: "Кураж, Любо! Спечели най-важната си битка!", написаха те върху транспарант, който опънаха в сектора за гости на стадион "Локомотив".

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