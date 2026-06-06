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Чарлз Баркли посочи кой ще бъде MVP на финалите в НБА

  • 6 юни 2026 | 10:16
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Бившата звезда на НБА, а сега телевизионен анализатор, Чарлз Баркли даде висока оценка за представянето на центъра на Ню Йорк Никс Карл-Антъни Таунс в първите две срещи от финалната плейофна серия срещу Сан Антонио Спърс.

"MVP на финалите ще бъде Карл-Антъни Таунс. Той изигра двата най-добри мача, които някога съм виждал от висок играч. Беше великолепен в първия мач и великолепен във втория. Този човек заслужава да получи нужното уважение", заяви Баркли.

В първите два мача от финалната серия Таунс записва средно по 19,5 точки (при 55,6% успеваемост от игра и 42,9% от тройката), 12,5 борби, 4 асистенции и 1 чадър.

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След драматична победа със 105:104 като гост снощи, Никс водят в серията с 2-0, като са и домакини в следващите два двубоя.

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Снимки: Gettyimages

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