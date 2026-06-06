Вече само историческо чудо може да спаси Сан Антонио Спърс

Драматичната загуба от Ню Йорк Никс със 104:105 в мач №2 от финалната плейофна серия в НБА постави Сан Антонио Спърс в изключително неизгодна позиция. Нещата може би не са съвсем необратими, но "Шпорите" вече трябва да постигнат нещо историческо и невиждано досега в НБА, за да триумфират с титлата.

Историята на лигата показва, че нито един отбор не е успял да стане шампион, след като е допуснал две домакински поражения за 0-2 във финална плейофна серия.

No team in NBA history who has lost the first two games of the Finals at home has ever come back to win it. — Marc J. Spears (@MarcJSpears) June 6, 2026

Само 5 отбора са обръщали финална серия от 0-2, но без да са губили и двата си домакински мача на старта.

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Едва два тима пък са допускали да загубят и двете си домакински срещи за начало на серията. Финикс Сънс го прави през 1993 г. и губи в 6 мача от Чикаго Булс на Майкъл Джордан. Две години по-късно това се случва и на Орландо Меджик, който отстъпва с 0-4 пред Хюстън Рокетс.

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Снимки: Imago