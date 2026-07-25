Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Владимиров игра за Милан в дебюта на Аморим

Владимиров игра за Милан в дебюта на Аморим

  • 25 юли 2026 | 19:04
  • 2630
  • 2
Владимиров игра за Милан в дебюта на Аморим

Българският талант Валери Владимиров участва в първата контрола на Милан от предсезонната подготовка. “Росонерите” завършиха 2:2 като гост на Селтик, срещата бе неофициален дебют за новия треньор на италианския гранд Рубен Аморим. 18-годишният Владимиров, който това лято подписа нов договор с “росонерите”, влезе в игра в 68-ата минута на мястото на новото попълнение Марио Хила и бе част от отбраната на тима до края на срещата.

Селтик и Милан са в различен етап от подготовката си. За “детелините” това бе последна проверка преди старта на сезона в Шотландия, а за италианците първа контрола. Тази разлика се усети през първото полувреме, в която шотландците имаха предимство. Милан беше без участвалите на Световното първенство Майк Менян, Адриен Рабио, Лука Модрич, Рафаел Леао и Кристиан Пулишич. Аморим заложи на смесица от опитни футболисти и млади таланти.

Тимът на Аморим имаше проблеми при разиграването между защитниците и изнасянето на топката, а две грешки доведоха до два гола на съперника. В 11-ата минута Павлович сбърка, Камило Дуран се озова сам срещу вратаря и откри резултата. Темпото не бе високо, но в определи периоди домакините пресираха и това притесняваше Милан. “Детелините” получиха нов подарък в 28-ата минута, когато Ричи сбърка при едно подаване назад. Неразбирателството в защитата позволи на Джеймс Форест да удвои преднината на Селтик. До почивката вратарят на гостите Ториани направи едно спасяване.

Милан показа различно лице в първата половина на второто полувреме. В самото начало на втората част влезлият на почивката Франческо Камарда спечели дузпа, която реализира. 18-годишният талант се включи блестящо. Той отправи още два удара преди да изравни в 52-ата минута, когато засече с глава центриране на Чуквуезе.

“Росонерите” доминираха в този период, но не стигнаха до ново попадение. Последваха нови смени. В 68-ата минута Владимиров влезе на мястото на Хила, който сякаш получи мускулна травма. Българинът заигра отляво на тройката в защитата. Последните 20 минути Селтик имаше предимство и отбраната на гостите имаше работа. Чуквуезе обаче продължи да е активен и създаваше проблеми на съперника. Окслейд-Чембърлейн беше близо до гол в 82-ата минута, но топката мина покрай вратата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Холанд се прояви и на сватбата на Донарума (видео)

Холанд се прояви и на сватбата на Донарума (видео)

  • 25 юли 2026 | 15:35
  • 7771
  • 2
Ипсуич се подсили в нападение с японски национал от Селтик, "детелините" бързо намериха заместник за рекордна сума

Ипсуич се подсили в нападение с японски национал от Селтик, "детелините" бързо намериха заместник за рекордна сума

  • 25 юли 2026 | 15:16
  • 1437
  • 0
Основен играч преподписа с Ман Сити

Основен играч преподписа с Ман Сити

  • 25 юли 2026 | 15:09
  • 1295
  • 1
Мертезакер: Германският футбол е оставил дълбок отпечатък върху живота ми, нямам търпение да го поведа към бъдещето

Мертезакер: Германският футбол е оставил дълбок отпечатък върху живота ми, нямам търпение да го поведа към бъдещето

  • 25 юли 2026 | 14:40
  • 1543
  • 0
Милан обвърза за дълго двама от талантите си

Милан обвърза за дълго двама от талантите си

  • 25 юли 2026 | 14:06
  • 1172
  • 0
От Атлетико най-сетне обявиха звездното си попълнение от Пари Сен Жермен

От Атлетико най-сетне обявиха звездното си попълнение от Пари Сен Жермен

  • 25 юли 2026 | 13:08
  • 5517
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 1:0 Ботев (Враца), "червените" са с резервния си тим

ЦСКА 1948 1:0 Ботев (Враца), "червените" са с резервния си тим

  • 25 юли 2026 | 18:57
  • 5224
  • 21
Втора лига на живо: Етър вкара трети гол в Несебър, 1:1 в Своге

Втора лига на живо: Етър вкара трети гол в Несебър, 1:1 в Своге

  • 25 юли 2026 | 19:15
  • 13020
  • 7
Левски пренася настроението от европейската сцена в "Надежда"

Левски пренася настроението от европейската сцена в "Надежда"

  • 25 юли 2026 | 09:57
  • 13103
  • 137
Цолов отпадна след инцидент в спринта от Формула 2 в Унгария

Цолов отпадна след инцидент в спринта от Формула 2 в Унгария

  • 25 юли 2026 | 16:05
  • 14717
  • 51
Левски отново в топ 10 по публика в Европа

Левски отново в топ 10 по публика в Европа

  • 25 юли 2026 | 14:12
  • 13045
  • 35