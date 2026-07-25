Владимиров игра за Милан в дебюта на Аморим

Българският талант Валери Владимиров участва в първата контрола на Милан от предсезонната подготовка. “Росонерите” завършиха 2:2 като гост на Селтик, срещата бе неофициален дебют за новия треньор на италианския гранд Рубен Аморим. 18-годишният Владимиров, който това лято подписа нов договор с “росонерите”, влезе в игра в 68-ата минута на мястото на новото попълнение Марио Хила и бе част от отбраната на тима до края на срещата.
Селтик и Милан са в различен етап от подготовката си. За “детелините” това бе последна проверка преди старта на сезона в Шотландия, а за италианците първа контрола. Тази разлика се усети през първото полувреме, в която шотландците имаха предимство. Милан беше без участвалите на Световното първенство Майк Менян, Адриен Рабио, Лука Модрич, Рафаел Леао и Кристиан Пулишич. Аморим заложи на смесица от опитни футболисти и млади таланти.
Тимът на Аморим имаше проблеми при разиграването между защитниците и изнасянето на топката, а две грешки доведоха до два гола на съперника. В 11-ата минута Павлович сбърка, Камило Дуран се озова сам срещу вратаря и откри резултата. Темпото не бе високо, но в определи периоди домакините пресираха и това притесняваше Милан. “Детелините” получиха нов подарък в 28-ата минута, когато Ричи сбърка при едно подаване назад. Неразбирателството в защитата позволи на Джеймс Форест да удвои преднината на Селтик. До почивката вратарят на гостите Ториани направи едно спасяване.
Милан показа различно лице в първата половина на второто полувреме. В самото начало на втората част влезлият на почивката Франческо Камарда спечели дузпа, която реализира. 18-годишният талант се включи блестящо. Той отправи още два удара преди да изравни в 52-ата минута, когато засече с глава центриране на Чуквуезе.
“Росонерите” доминираха в този период, но не стигнаха до ново попадение. Последваха нови смени. В 68-ата минута Владимиров влезе на мястото на Хила, който сякаш получи мускулна травма. Българинът заигра отляво на тройката в защитата. Последните 20 минути Селтик имаше предимство и отбраната на гостите имаше работа. Чуквуезе обаче продължи да е активен и създаваше проблеми на съперника. Окслейд-Чембърлейн беше близо до гол в 82-ата минута, но топката мина покрай вратата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages