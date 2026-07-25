Владимиров игра за Милан в дебюта на Аморим

Българският талант Валери Владимиров участва в първата контрола на Милан от предсезонната подготовка. “Росонерите” завършиха 2:2 като гост на Селтик, срещата бе неофициален дебют за новия треньор на италианския гранд Рубен Аморим. 18-годишният Владимиров, който това лято подписа нов договор с “росонерите”, влезе в игра в 68-ата минута на мястото на новото попълнение Марио Хила и бе част от отбраната на тима до края на срещата.

Селтик и Милан са в различен етап от подготовката си. За “детелините” това бе последна проверка преди старта на сезона в Шотландия, а за италианците първа контрола. Тази разлика се усети през първото полувреме, в която шотландците имаха предимство. Милан беше без участвалите на Световното първенство Майк Менян, Адриен Рабио, Лука Модрич, Рафаел Леао и Кристиан Пулишич. Аморим заложи на смесица от опитни футболисти и млади таланти.

Тимът на Аморим имаше проблеми при разиграването между защитниците и изнасянето на топката, а две грешки доведоха до два гола на съперника. В 11-ата минута Павлович сбърка, Камило Дуран се озова сам срещу вратаря и откри резултата. Темпото не бе високо, но в определи периоди домакините пресираха и това притесняваше Милан. “Детелините” получиха нов подарък в 28-ата минута, когато Ричи сбърка при едно подаване назад. Неразбирателството в защитата позволи на Джеймс Форест да удвои преднината на Селтик. До почивката вратарят на гостите Ториани направи едно спасяване.

𝐏𝐚𝐫𝐞𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝐂𝐞𝐥𝐭𝐢𝐜 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐚𝐦𝐢𝐜𝐡𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧 𝐭𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐨 𝐑𝐮𝐛𝐞𝐧 𝐀𝐦𝐨𝐫𝐢𝐦 🤝

Protagonista Francesco Camarda, che entra all’intervallo e segna due gol in dieci minuti, recuperando il… pic.twitter.com/6ilwr8py3b — skysport (@SkySport) July 25, 2026

Милан показа различно лице в първата половина на второто полувреме. В самото начало на втората част влезлият на почивката Франческо Камарда спечели дузпа, която реализира. 18-годишният талант се включи блестящо. Той отправи още два удара преди да изравни в 52-ата минута, когато засече с глава центриране на Чуквуезе.

Amorim is cooking with Ac Milan ❤️ pic.twitter.com/VdMfEPEMDx — Uncle Tolu 👨🏻‍💻🤍 (@Uncle_Tolu_) July 25, 2026

“Росонерите” доминираха в този период, но не стигнаха до ново попадение. Последваха нови смени. В 68-ата минута Владимиров влезе на мястото на Хила, който сякаш получи мускулна травма. Българинът заигра отляво на тройката в защитата. Последните 20 минути Селтик имаше предимство и отбраната на гостите имаше работа. Чуквуезе обаче продължи да е активен и създаваше проблеми на съперника. Окслейд-Чембърлейн беше близо до гол в 82-ата минута, но топката мина покрай вратата.

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Снимки: Gettyimages