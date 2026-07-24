Реал Мадрид преговаря с Лони Уокър

Реал Мадрид може да подсили състава си за новия сезон с Лони Уокър. Според испанския журналист Чема де Лукас "лос бланкос" и гардът на Макаби Тел Авив водят разговори за евентуален трансфер на играча.

Уокър се присъедини към израелския клуб миналото лято като едно от основните попълнения на клуба. През изминалия сезон в Евролигата той записа средни показатели от 15,2 точки, 2,5 борби и 2,3 асистенции за 23 минути на паркета в 28 мача.

По-рано се появи информация, че 27-годишният играч може отново да обмисли завръщане в НБА това лято. Договорът му с израелския клуб съдържа клауза, която му дава възможност да премине в отбор от американската лига след края на всеки сезон.

ÚLTIMA HORA: El Real Madrid negocia el fichaje de Lonnie Walker.



Real Madrid is negotiating a deal with Lonnie Walker. — Chema de Lucas (@chemadelucas) July 24, 2026

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Снимки: Imago