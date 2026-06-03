Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Център на Никс е под въпрос за първия мач във финалите на НБА срещу Сан Антонио

Център на Никс е под въпрос за първия мач във финалите на НБА срещу Сан Антонио

  • 3 юни 2026 | 16:04
  • 332
  • 0
Център на Никс е под въпрос за първия мач във финалите на НБА срещу Сан Антонио

Центърът на Ню Йорк Никс - Мичъл Робинсън, е под въпрос за първия мач от финалите на Националната баскетболна асоциация (НБА) срещу Сан Антонио Спърс, съобщава ESPN.

Преди седмица 28-годишният американец се подложи на операция заради счупен пръст на дясната ръка, след като нюйоркчани спечелиха серията срещу Кливланд Кавалиърс във финалите на Изток с 4:0 победи и си осигуриха цяла седмица почивка преди да излязат отново на паркета за най-важните двубои от сезона.

Робинсън вече е подновил леки тренировки с Никс, но старши треньорът Майк Браун все още не е потвърдил дали той ще бъде налице за първата среща срещу Спърс.

„Той тренираше индивидуално в понеделник. Ще говоря с медицинския екип, за да разбера какво ще може да прави“, заяви Браун.

През декември Мичъл Робинсън изигра ключова роля при триумфа на Ню Йорк срещу същия съперник за Купата на НБА, записвайки 4 точки, 15 борби и 2 чадъра за само 18 минути в игра. Присъствието на центъра ще бъде ключово за повторния успех срещу „шпорите“, тъй като единствено той може да окаже съпротива на звездата на тексасци Виктор Уембаняма.

Тимът на Никс започна плейофите с един успех и две поражения в серията срещу Атланта Хоукс, след което записа три поредни победи, за да я затвори, а оттогава не е загубил нито един от осемте си мача срещу Кливланд и Филаделфия 76ърс, спечелвайки и двете серии с по 4:0 успеха.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Теодосич стана спортен директор на Цървена звезда

Теодосич стана спортен директор на Цървена звезда

  • 3 юни 2026 | 16:45
  • 285
  • 0
През погледа на Людмил Хаджисотиров: Финалните сблъсъци между Балкан и Локомотив Пловдив

През погледа на Людмил Хаджисотиров: Финалните сблъсъци между Балкан и Локомотив Пловдив

  • 3 юни 2026 | 16:40
  • 1010
  • 0
Джейлън Брънсън се подготвя за дефанзивното предизвикателство на Сан Антонио във финала на НБА

Джейлън Брънсън се подготвя за дефанзивното предизвикателство на Сан Антонио във финала на НБА

  • 3 юни 2026 | 16:00
  • 312
  • 0
Сезонът в НБА: завръщане на дефанзивния прагматизъм

Сезонът в НБА: завръщане на дефанзивния прагматизъм

  • 3 юни 2026 | 15:51
  • 531
  • 2
НБА Европа се цели в лига с 16 отбора, която да започне през октомври 2027 година

НБА Европа се цели в лига с 16 отбора, която да започне през октомври 2027 година

  • 3 юни 2026 | 10:51
  • 1229
  • 0
Испанец ще наследи Саша Обрадович начело на Звезда

Испанец ще наследи Саша Обрадович начело на Звезда

  • 2 юни 2026 | 21:37
  • 1560
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

  • 3 юни 2026 | 17:22
  • 1767
  • 0
Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

  • 3 юни 2026 | 16:54
  • 2228
  • 1
Абсурдите в щангите продължават: Стефан Ботев регистрира нова федерация

Абсурдите в щангите продължават: Стефан Ботев регистрира нова федерация

  • 3 юни 2026 | 14:23
  • 9723
  • 17
Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

  • 3 юни 2026 | 10:53
  • 15934
  • 28
Официално: новак в Серия "А" удължи договора на Антов

Официално: новак в Серия "А" удължи договора на Антов

  • 3 юни 2026 | 13:50
  • 8251
  • 10
Венци: Ще сме по-силни, повече никаква аванта за феновете

Венци: Ще сме по-силни, повече никаква аванта за феновете

  • 3 юни 2026 | 14:28
  • 8903
  • 37