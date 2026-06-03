Център на Никс е под въпрос за първия мач във финалите на НБА срещу Сан Антонио

Центърът на Ню Йорк Никс - Мичъл Робинсън, е под въпрос за първия мач от финалите на Националната баскетболна асоциация (НБА) срещу Сан Антонио Спърс, съобщава ESPN.

Преди седмица 28-годишният американец се подложи на операция заради счупен пръст на дясната ръка, след като нюйоркчани спечелиха серията срещу Кливланд Кавалиърс във финалите на Изток с 4:0 победи и си осигуриха цяла седмица почивка преди да излязат отново на паркета за най-важните двубои от сезона.

Робинсън вече е подновил леки тренировки с Никс, но старши треньорът Майк Браун все още не е потвърдил дали той ще бъде налице за първата среща срещу Спърс.

„Той тренираше индивидуално в понеделник. Ще говоря с медицинския екип, за да разбера какво ще може да прави“, заяви Браун.

През декември Мичъл Робинсън изигра ключова роля при триумфа на Ню Йорк срещу същия съперник за Купата на НБА, записвайки 4 точки, 15 борби и 2 чадъра за само 18 минути в игра. Присъствието на центъра ще бъде ключово за повторния успех срещу „шпорите“, тъй като единствено той може да окаже съпротива на звездата на тексасци Виктор Уембаняма.

Тимът на Никс започна плейофите с един успех и две поражения в серията срещу Атланта Хоукс, след което записа три поредни победи, за да я затвори, а оттогава не е загубил нито един от осемте си мача срещу Кливланд и Филаделфия 76ърс, спечелвайки и двете серии с по 4:0 успеха.

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