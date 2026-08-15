Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Реал Мадрид подписа с брата на Алекс Сар

Реал Мадрид подписа с брата на Алекс Сар

  • 15 авг 2026 | 15:10
  • 400
  • 0
Реал Мадрид подписа с брата на Алекс Сар

Испанският гранд Реал Мадрид официално подсили предната си линия с привличането на бившия център на Кливланд Кавалиърс Оливие Сар.

От клуба обявиха в събота, че Сар е подписал двегодишен договор, който ще го задържи в Мадрид до края на сезон 2027/28.

27-годишният френски баскетболист пристига в Европа, след като прекара последните няколко сезона между НБА и G Лигата. Той е по-големият брат на талантливия Алекс Сар от Вашингтон Уизърдс, който беше част от юношеските формации на Реал Мадрид между 2019 и 2021 г.

Сар се присъедини към Кливланд с двупосочен договор през март 2026 г., след като прекара по-голямата част от сезона с Раптърс 905 в G Лигата. Преди да подпише с Кавалиърс, той записа средно по 11,2 точки, 7,1 борби, 1,6 асистенции и 1,3 чадъра в 39 мача за Раптърс 905.

През редовния сезон 2025/26 той взе участие в четири мача от НБА за Кливланд, като постигна средни показатели от 3,5 точки, 2,8 борби и 1,3 асистенции при 71,4% успеваемост на стрелбата от игра.

Високият 2,08 метра център не беше избран в драфта през 2021 г., след като завърши колежанската си кариера в Кентъки. Преди това той е играл за Уейк Форест, преди да се прехвърли при Уайлдкетс.

Сар има натрупан четиригодишен опит в НБА, като преди престоя си в Кливланд е играл и за Оклахома Сити Тъндър. В общо 50 мача в лигата той е записал средно по 4,7 точки и 3,4 борби.

Този трансфер представлява първата сериозна възможност за Сар в европейския клубен баскетбол, след като досега професионалната му кариера се развиваше изцяло в Северна Америка.

Снимка: realmadrid.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Евролига

Олимпиакос подписа със сенегалско крило

Олимпиакос подписа със сенегалско крило

  • 13 авг 2026 | 18:44
  • 862
  • 0
Босът на Апоел със зашеметяваща оферта от 100 000 долара към Денис Родман

Босът на Апоел със зашеметяваща оферта от 100 000 долара към Денис Родман

  • 12 авг 2026 | 12:16
  • 1983
  • 0
АСВЕЛ взе официално бивш съотборник на Везенков

АСВЕЛ взе официално бивш съотборник на Везенков

  • 11 авг 2026 | 17:35
  • 798
  • 0
Агентът на Йокич потвърди за офертата на Панатинайкос

Агентът на Йокич потвърди за офертата на Панатинайкос

  • 11 авг 2026 | 11:56
  • 1568
  • 0
Босът на Панатинайкос опитал да доведе Йокич в гръцкия гранд

Босът на Панатинайкос опитал да доведе Йокич в гръцкия гранд

  • 11 авг 2026 | 11:12
  • 1596
  • 0
Собственикът на Панатинайкос заяви, че след пет години вече няма да бъде начело на клуба

Собственикът на Панатинайкос заяви, че след пет години вече няма да бъде начело на клуба

  • 10 авг 2026 | 10:37
  • 3009
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

  • 15 авг 2026 | 14:48
  • 7586
  • 10
В Гърция обявиха трансфера на Груич в Левски, "сините" публикуваха интересен пост

В Гърция обявиха трансфера на Груич в Левски, "сините" публикуваха интересен пост

  • 15 авг 2026 | 12:15
  • 23160
  • 53
Лудогорец преследва пети пореден успех срещу набиращия скорост Ботев (Пловдив)

Лудогорец преследва пети пореден успех срещу набиращия скорост Ботев (Пловдив)

  • 15 авг 2026 | 07:09
  • 15390
  • 30
ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

  • 14 авг 2026 | 23:09
  • 53928
  • 172
Стойчо Младенов: ЦСКА е създаден за големи мачове в Европа, титлата е задача номер едно

Стойчо Младенов: ЦСКА е създаден за големи мачове в Европа, титлата е задача номер едно

  • 15 авг 2026 | 08:36
  • 15105
  • 114
България заема второ място дотук в отборното класиране на Световно във Франкфурт

България заема второ място дотук в отборното класиране на Световно във Франкфурт

  • 15 авг 2026 | 11:04
  • 4572
  • 2