Реал Мадрид подписа с брата на Алекс Сар

Испанският гранд Реал Мадрид официално подсили предната си линия с привличането на бившия център на Кливланд Кавалиърс Оливие Сар.

От клуба обявиха в събота, че Сар е подписал двегодишен договор, който ще го задържи в Мадрид до края на сезон 2027/28.

27-годишният френски баскетболист пристига в Европа, след като прекара последните няколко сезона между НБА и G Лигата. Той е по-големият брат на талантливия Алекс Сар от Вашингтон Уизърдс, който беше част от юношеските формации на Реал Мадрид между 2019 и 2021 г.

Сар се присъедини към Кливланд с двупосочен договор през март 2026 г., след като прекара по-голямата част от сезона с Раптърс 905 в G Лигата. Преди да подпише с Кавалиърс, той записа средно по 11,2 точки, 7,1 борби, 1,6 асистенции и 1,3 чадъра в 39 мача за Раптърс 905.

През редовния сезон 2025/26 той взе участие в четири мача от НБА за Кливланд, като постигна средни показатели от 3,5 точки, 2,8 борби и 1,3 асистенции при 71,4% успеваемост на стрелбата от игра.

Високият 2,08 метра център не беше избран в драфта през 2021 г., след като завърши колежанската си кариера в Кентъки. Преди това той е играл за Уейк Форест, преди да се прехвърли при Уайлдкетс.

Сар има натрупан четиригодишен опит в НБА, като преди престоя си в Кливланд е играл и за Оклахома Сити Тъндър. В общо 50 мача в лигата той е записал средно по 4,7 точки и 3,4 борби.

Този трансфер представлява първата сериозна възможност за Сар в европейския клубен баскетбол, след като досега професионалната му кариера се развиваше изцяло в Северна Америка.

Снимка: realmadrid.com

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