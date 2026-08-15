Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Джабари Паркър започва подготовка с Партизан

Джабари Паркър започва подготовка с Партизан

  • 15 авг 2026 | 15:57
  • 647
  • 0
Джабари Паркър започва подготовка с Партизан

Баскетболистите на Партизан започват подготовка на 20 август, а сред играчите, които ще бъдат в Белград за първата тренировка, е и Джабари Паркър.

Въпреки спекулациите, че Паркър няма да се появи в началото на подготовката на "черно-белите" след изтичането на наема му в Хувентуд, той все още е под договор с белградския клуб и ще тренира с отбора на Жоан Пенароя, докато ситуацията му не бъде разрешена, тоест докато не си намери нов отбор.

Както съобщава Mozzartsport, Партизан иска да избегне ситуацията от миналата година, когато Ифе Лундберг беше отстранен от отбора по решение на треньора и спортния директор, и въпреки валидния си договор тренираше в Дания и получаваше заплата от Партизан до офертата от Макаби.

Пенароя ясно е дал да се разбере, че не желае Паркър в своя отбор – не го е искал и в Барселона, докато е бил треньор там – така че е ясно, че Белград ще бъде само междинна спирка за Джабари, докато не намери подходящо решение за продължаване на кариерата си.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Евролига

Олимпиакос подписа със сенегалско крило

Олимпиакос подписа със сенегалско крило

  • 13 авг 2026 | 18:44
  • 875
  • 0
Босът на Апоел със зашеметяваща оферта от 100 000 долара към Денис Родман

Босът на Апоел със зашеметяваща оферта от 100 000 долара към Денис Родман

  • 12 авг 2026 | 12:16
  • 1989
  • 0
АСВЕЛ взе официално бивш съотборник на Везенков

АСВЕЛ взе официално бивш съотборник на Везенков

  • 11 авг 2026 | 17:35
  • 805
  • 0
Агентът на Йокич потвърди за офертата на Панатинайкос

Агентът на Йокич потвърди за офертата на Панатинайкос

  • 11 авг 2026 | 11:56
  • 1580
  • 0
Босът на Панатинайкос опитал да доведе Йокич в гръцкия гранд

Босът на Панатинайкос опитал да доведе Йокич в гръцкия гранд

  • 11 авг 2026 | 11:12
  • 1605
  • 0
Собственикът на Панатинайкос заяви, че след пет години вече няма да бъде начело на клуба

Собственикът на Панатинайкос заяви, че след пет години вече няма да бъде начело на клуба

  • 10 авг 2026 | 10:37
  • 3009
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА се раздели с Лапеня

Официално: ЦСКА се раздели с Лапеня

  • 15 авг 2026 | 17:05
  • 2992
  • 3
Доскорошен играч на Ботев (Пд) отписа Левски, предупреди АЕК за публиката и трима "сини" футболисти

Доскорошен играч на Ботев (Пд) отписа Левски, предупреди АЕК за публиката и трима "сини" футболисти

  • 15 авг 2026 | 16:55
  • 2642
  • 1
Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

  • 15 авг 2026 | 14:48
  • 15060
  • 45
В Гърция обявиха трансфера на Груич в Левски, "сините" публикуваха интересен пост

В Гърция обявиха трансфера на Груич в Левски, "сините" публикуваха интересен пост

  • 15 авг 2026 | 12:15
  • 29642
  • 66
Лудогорец преследва пети пореден успех срещу набиращия скорост Ботев (Пловдив)

Лудогорец преследва пети пореден успех срещу набиращия скорост Ботев (Пловдив)

  • 15 авг 2026 | 07:09
  • 17962
  • 31
България заема второ място дотук в отборното класиране на Световно във Франкфурт

България заема второ място дотук в отборното класиране на Световно във Франкфурт

  • 15 авг 2026 | 11:04
  • 5908
  • 3