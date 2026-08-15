Джабари Паркър започва подготовка с Партизан

Баскетболистите на Партизан започват подготовка на 20 август, а сред играчите, които ще бъдат в Белград за първата тренировка, е и Джабари Паркър.



Въпреки спекулациите, че Паркър няма да се появи в началото на подготовката на "черно-белите" след изтичането на наема му в Хувентуд, той все още е под договор с белградския клуб и ще тренира с отбора на Жоан Пенароя, докато ситуацията му не бъде разрешена, тоест докато не си намери нов отбор.

Както съобщава Mozzartsport, Партизан иска да избегне ситуацията от миналата година, когато Ифе Лундберг беше отстранен от отбора по решение на треньора и спортния директор, и въпреки валидния си договор тренираше в Дания и получаваше заплата от Партизан до офертата от Макаби.



Пенароя ясно е дал да се разбере, че не желае Паркър в своя отбор – не го е искал и в Барселона, докато е бил треньор там – така че е ясно, че Белград ще бъде само междинна спирка за Джабари, докато не намери подходящо решение за продължаване на кариерата си.

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