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  3. Юношите до 14 години загубиха от Румъния на турнира "Словения Бол"

Юношите до 14 години загубиха от Румъния на турнира "Словения Бол"

  • 15 авг 2026 | 13:55
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Юношите до 14 години загубиха от Румъния на турнира "Словения Бол"

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 14 години ще играе за седмо място в крайното класиране на международния турнир "Словения Бол". Селекцията на Николай Николов и Милен Костов отстъпи пред Румъния със 71:81 в среща за разпределение на позициите от пета до осма в надпреварата.

Утре (16 август) от 10:30 часа националите ще играят срещу загубилия от двубоя Словения - Хърватия.

Съставите на България и Румъния си размениха по една част през първото полувреме, в края на което съперникът имаше аванс от 3 точки - 42:39.

След паузата румънците увеличиха преднината си до 10 точки, но с добри изяви на Димитър Гавалюгов българският тим намали до 60:62. В последния период въпреки усилията на националите, Румъния запази лидерството и стигна до успеха.

Димитър Гавалюгов завърши с 22 точки за националния отбор на България, включително 5 тройки, като овладя и 5 борби. Никола Ангелов добави 10 точки.

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