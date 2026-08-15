Ямбол взе гард от Политехника

Тимът на Ямбол продължава да изгражда състава си за завръщането в Sesame НБЛ, а следващото ново попълнение е Калоян Пенев.

"Роденият през 2004 година в София гард идва в Ямбол след силен сезон с тима на Политехника, в който показа, че може да бъде полезен както с отбелязването на точки, така и със създаването на игра за своите съотборници. През сезона Пенев демонстрира и способността си да поема отговорност в ключови моменти. През сезон 2025/2026 с Политехника високият 183-сантиметра баскетболист записа средно 13.9 точки, 5.1 борби и 5.3 асистенции", информираха от ямболския клуб в социалните мрежи.

В досегашната си кариера Калоян Пенев е носил екипите още на Ботев Враца, Славия и Спартак Плевен.

Дупнишкият тим пък пожела успех на вече бившия си играч.

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