България разби Северна Македония в спора за 13-о място на ЕвроБаскет

Националният тим на България по баскетбол за момчета до 16 години победи домакините от Северна Македония със 102-62 в Скопие и зае 13-о място на Европейското първенство в Дивизия В.

Българите поеха инициативата след оспорвани първи минути, като до края не изпуснаха водачеството. До почивката националите си осигуриха аванс от 54-29, а през второто полувреме продължиха да увеличават преднината си, когато бе 78-45 след 30 минути игра и достигна 40 точки в последните 10 минути.

Никола Тодоров и Николай Джамбазов реализираха по 22 точки за успеха на българския отбор, като Тодоров добави 8 борби, а Джамбазов - 2 борби и 4 асистенции. Марин Йошовски добави 14 точки, 2 борби и 5 асистенции, а Борис Цоков завърши с 11 точки, 7 борби и 3 асистенции.

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