България U16 претърпя катастрофална загуба със 115 точки разлика срещу Испания на ЕвроБаскет

Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 16 години допусна тежка загуба от тима на Испания със 115 точки разлика - 13-128 във втората си среща от група С на Европейското първенство в Дивизия А, което се провежда в Румъния и ще продължи до 22 август.

Поражението е второ поредно за българките, за които в неделя (16 август) предстои последен мач от групата - срещу Чехия от 20:30 часа.

Националките не успяха по никакъв начин да се противопоставят на доминиращия тим на Испания, отбелязвайки само 13 точки в двубоя. В хода на срещата испанките, които демонстрираха отлична стрелба, направиха и впечатляваща серия от 39 поредни точки.

Рая Брайкова и Кармен Георгиева отбелязаха по 4 точки в двубоя.

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