Първи голям летен трансфер: Антъни Гордън подписа с Барселона

Крилото на Нюкасъл Антъни Гордън официално премина в Барселона. Каталунският клуб потвърди привличането на английския национал, който подписа договор за пет години.

Според информациите, Барса ще заплати 70 милиона евро за 25-годишния играч, като сумата може да нарасне до над 80 милиона евро с включените бонуси.

Anthony Gordon becomes an FC Barcelona player until 2031✍️

🔗 https://t.co/YH6UlV1h68 pic.twitter.com/kfyngfc0sZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2026

През изминалия сезон в Премиър лийг Гордън записа 6 гола и 2 асистенции в 26 изиграни мача. Пълната му статистика може да бъде разгледана тук.

"Разбрах късно за интереса на Барселона, но след като узнах, че шансът трансферът да се осъществи е голям, нямах никакво съмнение, че го искам. Винаги съм се надявал да играя тук. Това е най-големият клуб в света. Преминаването ми в Барселона е сбъдната детска мечта", заяви Антъни Гордън.

"Мисля, че стилът ми на игра е близък до този на Рафиня. И двамата сме бързи, технични, търсим пространствата зад гърба на защитниците и винаги се стремим да вкарваме голове", добави фланговият нападател.

По време на представянето си той отговори на няколко въпроса на испански език, което изненада репортерите.

"Ако искате ми вярвайте, но учих испански, защото още като дете бяха сигурен, че един ден ще играя в Барселона. В Нюкасъл има физиотерапвет, с когото всеки ден си говорехме на испански. Казах му, че някога ще съм част от Барса", обясни крилото.

Гордън се сбогува и с Нюкасъл, като подчерта, че остава фен на "свраките".

"Дължа много на Нюкасъл. Когато пристигнах в клуба, бяха малко изгубен както по отношение на футбола, така и в житейски план. Този клуб ми даде усещане за общност и ми помогна да оформя идентичността си. Получих възможността да правя това, което искам. Изведоха ме на голямата сцена и ми позволиха да играя с тази фланелка", сподели английският национал.

„Чувствам, че се подобрих много на терена, откакто пристигнах в Нюкасъл, но клубът също изигра огромна роля в моето развитие като личност през последните три години и половина. Беше наистина важно за мен да си тръгна през парадния вход, тъй като се наслаждавах на всяка минута от времето си в Нюкасъл. Този клуб е невероятен и никога няма да го забравя. Ще бъда фен на отбора до края на живота си“, каза още Антъни Гордън.

Трансферът на англичанина в Барса е станал по изричното настояване на Ханзи Флик. Наставникът на испанския шампион е останал впечатлен от изявите на Гордън в двубоя между двата тима от Шампионската лига през септември.

Каталунците са направили всичко възможно, за да финализират сделката преди Световното първенство, опасявайки се, че след това цената на Гордън може да се покачи и в битката за подписа му да се включат още кандидати.

Трансферът на Антъни Гордън е седмият най-скъп в историята на Барселона. Рекордът се държи от Усман Дембеле, който пристигна на "Камп Ноу" от Борусия (Дортмунд) за 148 млн. евро.

