Кабо Верде изненадващо разгроми Сърбия преди мача с Испания

  • 31 май 2026 | 21:34
Приеманият за аутсайдер на идния Мондиал тим на Кабо Верде разгроми Сърбия с 3:0 в проверка, играна в Лисабон. Това беше и последният мач на африканския отбор преди старта на Световното първенство, където на 15 юни той излиза срещу Испания. Тимът направи впечатляваща загрявка за идните финали, като тотално надигра иначе именития си съперник от Балканите.

Играещият в Русия Кевин Пина вкара за 1:0 в 11-тата минута. В рамките на четири минути през втората част Кабо Верде изпрати сърбите в нокаут след попадения на Ларос Дуарте (59’) и Жилсон Беншимол (63’).

На Мондиала африканците са в група още с Уругвай и Саудитска Арабия.

Сърбия пък няма да играе на Световното първенство.

