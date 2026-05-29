Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Атлетико се подигра с Барселона: Даваме пакет семки за Ямал

Атлетико се подигра с Барселона: Даваме пакет семки за Ямал

  • 29 май 2026 | 18:56
  • 5167
  • 16
Атлетико се подигра с Барселона: Даваме пакет семки за Ямал

От Атлетико Мадрид реагираха иронично на стремежа на Барселона да привлече Хулиан Алварес. Столичани са ядосани, че явно се преговаря зад гърба им, заради което на профила си в “Х” публикуваха подигравателно съобщение, че ще привличат три от звездите на съперника: Ламин Ямал, Педри и Рафиня. Първо те започнаха с генерирана с изкуствен интелект снимка на Ямал в екип на клуба:

“Изпратихме факс до ФК Барселона с нашата оферта за трансфер: 4 билета за утрешния концерт на Bad Bunny, годишен абонамент за ABC и пакет семки. Очакваме с нетърпение отговора, за да подготвим „announce“-а”, съобщават от Атлетико.

Малко след това “рохибланкос” добавиха снимка и на Педри, както и следното обяснение: “И помнете, отне ни само пет минути, за да създадем тази измама. Живеем във време, в което реалността може да бъде променяна. Не вярвайте на всичко, което виждате, особено ако е свързано с Барселона”.

Това не беше краят, защото последва изкуствено създадена снимка и на Рафиня.

"HERE WE GO! А за да завършим 3 в 1, направо прекалихме и ще се изръсим: играчът пристига под наем за един сезон, а в замяна ние преотстъпваме Tom Ford y Smith без опция за откупуване. Оферта, на която не може да се откаже", завършват Атлети.

От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб
От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Доскорошен български национал преподписа в Германия

Доскорошен български национал преподписа в Германия

  • 29 май 2026 | 18:01
  • 2120
  • 0
Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 18:00
  • 4523
  • 6
Маркиньос: Ще дадем всичко да спечелим отново ШЛ, подготвили сме се за статичните положения на Арсенал

Маркиньос: Ще дадем всичко да спечелим отново ШЛ, подготвили сме се за статичните положения на Арсенал

  • 29 май 2026 | 17:32
  • 2001
  • 0
Дембеле: Трябва да печелим ШЛ по няколко пъти, ако искаме да сме големи играчи

Дембеле: Трябва да печелим ШЛ по няколко пъти, ако искаме да сме големи играчи

  • 29 май 2026 | 17:27
  • 2493
  • 5
Дешан: Не отричам, че сме сред фаворитите, но не ми харесва, че много хора вече ни виждат на финала

Дешан: Не отричам, че сме сред фаворитите, но не ми харесва, че много хора вече ни виждат на финала

  • 29 май 2026 | 17:10
  • 1798
  • 0
Крьонке: Заслугата е на Микел Артета и футболистите, финалът в събота няма да повлияе на това кои сме ние

Крьонке: Заслугата е на Микел Артета и футболистите, финалът в събота няма да повлияе на това кои сме ние

  • 29 май 2026 | 15:39
  • 1563
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Локо (Пловдив), много сериозен пропуск на Чочев

Лудогорец 0:0 Локо (Пловдив), много сериозен пропуск на Чочев

  • 29 май 2026 | 20:20
  • 17882
  • 98
Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

  • 29 май 2026 | 16:50
  • 31387
  • 39
Двама национали се връщат в ЦСКА, "червените" разясниха ситуацията

Двама национали се връщат в ЦСКА, "червените" разясниха ситуацията

  • 29 май 2026 | 17:09
  • 16041
  • 6
Венци: Да не си хабят мастилото - нека подкрепят отбора, аз пари от Славия не взимам

Венци: Да не си хабят мастилото - нека подкрепят отбора, аз пари от Славия не взимам

  • 29 май 2026 | 16:33
  • 14032
  • 26
Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 18:00
  • 4523
  • 6
Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 20:05
  • 869
  • 0