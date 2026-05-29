Атлетико се подигра с Барселона: Даваме пакет семки за Ямал

От Атлетико Мадрид реагираха иронично на стремежа на Барселона да привлече Хулиан Алварес. Столичани са ядосани, че явно се преговаря зад гърба им, заради което на профила си в “Х” публикуваха подигравателно съобщение, че ще привличат три от звездите на съперника: Ламин Ямал, Педри и Рафиня. Първо те започнаха с генерирана с изкуствен интелект снимка на Ямал в екип на клуба:

“Изпратихме факс до ФК Барселона с нашата оферта за трансфер: 4 билета за утрешния концерт на Bad Bunny, годишен абонамент за ABC и пакет семки. Очакваме с нетърпение отговора, за да подготвим „announce“-а”, съобщават от Атлетико.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Малко след това “рохибланкос” добавиха снимка и на Педри, както и следното обяснение: “И помнете, отне ни само пет минути, за да създадем тази измама. Живеем във време, в което реалността може да бъде променяна. Не вярвайте на всичко, което виждате, особено ако е свързано с Барселона”.

Това не беше краят, защото последва изкуствено създадена снимка и на Рафиня.

HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

"HERE WE GO! А за да завършим 3 в 1, направо прекалихме и ще се изръсим: играчът пристига под наем за един сезон, а в замяна ние преотстъпваме Tom Ford y Smith без опция за откупуване. Оферта, на която не може да се откаже", завършват Атлети.

От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google